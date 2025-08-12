De UEFA en de FIFA voeren een machtsstrijd met elkaar. Dat vertelt Eredivisie-directeur Jan de Jong in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine. Daar waar FIFA altijd de grootste was, is de UEFA in de afgelopen jaren zo gegroeid. “Dat steekt de FIFA. Dus zij zijn gaan nadenken: ‘Hoe kunnen we dat nou anders doen?’” En toen was daar het WK voor clubs.

Het WK voor clubs was misschien wel hét onderwerp van gesprek het afgelopen voetbalseizoen. Het toernooi van deze zomer kon op veel kritiek rekenen vanwege het al overvolle speelschema. Traditiegetrouw heb je in bepaalde zomers het landentoernooi, maar ondertussen wordt één vrije zomer ook ingepikt door de FIFA voor het WK clubs.

Grote toernooien UEFA en FIFA

In de Sportnieuws.nl -podcast De Maaskantine vraagt oud-trainer Robert Maaskant aan Eredivisie-directeur Jan de Jong wat hij van dat hele toernooi vindt. “Daar zit een geschiedenis achter”, begint De Jong zijn antwoord. “Tot eind jaren 80, begin jaren 90 was de FIFA vele malen groter dan de UEFA. De FIFA had het WK en dat leverde zoveel geld op. Daar konden zij al hun landen mee verteren en geld geven, ook de kleinere landen. Dat was het enige echte grote toernooi.”

Dat was totdat de UEFA besloot het EK eens anders aan te gaan pakken. Lang was dat namelijk een erg klein toernooi. In 1976 deden er maar vier landen mee, en nog niet zo lang geleden in 1988 deden er ‘maar’ acht landen mee. Toen besloot de UEFA te gaan groeien. “De Champions League kwam erbij en zo groeide alles door tot wat het nu is: drie Europese clubcompetities, een groot EK én de Nations League. Dat is állemaal van de UEFA.”

'UEFA is groter dan de FIFA geworden'

De Jong stelt dat de UEFA simpelweg groter is geworden dan de FIFA. En belangrijk: “Er gaat ook veel meer geld om bij de Europese bond, dat steekt de FIFA natuurlijk. Want het is toch een machtsstrijd: wie is nou de absolute heerser in het voetballandschap? Dus de FIFA is gaan nadenken, hoe kan ik dat nou anders doen? En die zijn dus gekomen met het WK clubteams.”

Het brengt enig succes mee voor de FIFA want voor clubs uit Brazilië, Azië en Australië is het een interessant toernooi. Ze kunnen zich meten tegen de Europese topclubs. Toch blijft het steken dat er zoveel wedstrijden gespeeld worden door sommige clubs. “Je zou eigenlijk objectief moeten kunnen vaststellen hoeveel weken er gevoetbald kan worden en wat een speler aan kan”, pleit De Jong.

“Daar zou dan een verdeling in moeten komen. Wat je nu ziet, als je in een land de competitie kleiner maakt, wat gebeurt in een aantal landen, dan worden die data direct ingepikt door of de UEFA of de FIFA of een ander toernooi. Dus dan schiet je er nog niks mee op.”

