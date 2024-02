KNVB verdient miljoenen aan Nederlands elftal en Oranje Leeuwinnen

De KNVB heeft vorig seizoen veel UEFA-premies ontvangen via het Nederlands elftal en de Oranje Leeuwinnen. Door de deelname van de mannen aan de Nations League, en deelname aan het EK voor de vrouwen is de KNVB ongeveer negen miljoen euro rijker geworden.

Het mannenelftal bereikte vorig seizoen de finaleronde van de Nations League. Deelname aan dit Europese toernooi leverde de KNVB al 2,25 miljoen euro op. Door de kwalificatie voor de eindronde werd dat bedrag verdubbeld. Deelnemers aan de finaleronde kregen nog eens 2,5 miljoen. De winst uit de kaartverkoop werd verdeeld onder de vier finalisten. In totaal leverde de Nations League de KNVB 7,7 miljoen euro op. Spanje verdiende als winnaar van het toernooi het meest en streek 11,2 miljoen euro op.

De Oranje Leeuwinnen speelden vorig seizoen op het EK in Engeland. Na de groepswedstrijden werden de Nederlandse vrouwen in de kwartfinale uitgeschakeld door Frankrijk. In totaal verdiende de KNVB hier net iets meer dan een miljoen euro aan premies mee. De startpremie voor het EK bedraagt 600.000 euro. Door de prestaties op het toernooi kwam hier nog 775.000 euro bij.

De Oranje Leeuwinnen op het EK in Engeland © Getty Images

In het financiële rapport van de UEFA wordt vermeld dat Nederland in totaal 8,803 miljoen euro aan premies heeft ontvangen.