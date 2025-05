Kogel door de kerk: Real Madrid presenteert daags na vertrek van Carlo Ancelotti zijn opvolger

Xabi Alonso is de nieuwe hoofdtrainer van Real Madrid. Dat maakt de club via de officiële kanalen bekend. De Spaanse coach komt over van Bayer Leverkusen en is de opvolger van Carlo Ancelotti

De benoeming van Alonso komt niet als een verrassing. De 43-jarige Spanjaard had al aangekondigd dat hij Bayer Leverkusen ging verlaten. Hij wordt daar zeer waarschijnlijk opgevolgd door Erik ten Hag.

'Erik ten Hag staat voor terugkeer als trainer: Nederlander tekent spoedig bij topclub' Erik ten Hag wordt de nieuwe trainer van Bayer Leverkusen. Dat meldt het Algemeen Dagblad. De Nederlander was de belangrijke kandidaat om Xabi Alonso op te volgen.

Real Madrid nam zaterdag afscheid van Carlo Ancelotti, die als bondscoach van Brazilië aan de slag gaat. Onder leiding van de succesvolle Italiaanse oefenmeester won de nummer 2 van La Liga vijftien prijzen.

Alonso

Alonso maakte in zijn actieve loopbaan furore als middenvelder bij clubs als Bayern München, Real Madrid en Real Sociedad. In zijn loopbaan werd de Spanjaard twee keer Europees kampioen, één keer wereldkampioen, pakte hij twee keer de Champions League, drie keer het kampioenschap in de Bundesliga en één keer het kampioenschap in Spanje.

Na zijn actieve carrière werd Alonso trainer. Hij begon in de opleiding van zijn oude club Real Madrid om vervolgens de beloften van Real Sociedad onder zijn hoede te nemen. Vanaf daar maakte hij de stap naar Bayer Leverkusen. In Duitsland was Alonso bijzonder succesvol. Vorig seizoen pakte hij voor het eerst in de clubgeschiedenis de Duitse beker en het kampioenschap met Leverkusen.

Toekomst van veelbelovende trainer Xabi Alonso duidelijk: 'Deze twee zullen mijn laatste zijn' Xabi Alonso wordt volgens Spaanse media de opvolger van Carlo Ancelotti bij Real Madrid. De Spaanse trainer loodste Bayer Leverkusen de afgelopen jaren naar de Europese top en keert terug bij de club waar hij jarenlang op het middenveld speelde.

Ancelotti

De schoenen die Alonso moet vullen zijn wel erg grote, want zijn voorganger Ancelotti is één van de succesvolste coaches in de geschiedenis van Real Madrid. Hij won drie keer de Champions League, twee keer het Spaanse kampioenschap en twee keer de wereldbeker voor clubteams met de Madrilenen. Verdeeld over twee periodes was Ancelotti in totaal zes jaar trainer van Real.

Selectie

Alonso gaat bij Real Madrid wel werken met een andere selectie. Zo heeft Luka Modric zijn laatste wedstrijd voor de club al gespeeld en is Dean Huijsen al aangetrokken door de Madrilenen. Real eindigde dit seizoen als tweede in de Spaanse competitie achter FC Barcelona en in de Champions League werd de ploeg in de kwartfinale uitgeschakeld door Arsenal.