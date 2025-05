'Erik ten Hag staat voor terugkeer als trainer: Nederlander tekent spoedig bij topclub'

Erik ten Hag wordt de nieuwe trainer van Bayer Leverkusen. Dat meldt het Algemeen Dagblad. De Nederlander was de belangrijke kandidaat om Xabi Alonso op te volgen.

Leverkusen was op zoek naar een nieuwe trainer. Alonso maakte de ploeg vorig seizoen kampioen en kondigde aan na het huidige te stoppen. De Spanjaard lijkt de opvolger van Carlo Ancelotti, die op zijn beurt vertrekt bij Real Madrid. Maar een officiële mededeling van Alonso's komst volgde nog niet.

Toekomst van veelbelovende trainer Xabi Alonso duidelijk: 'Deze twee zullen mijn laatste zijn' Xabi Alonso wordt volgens Spaanse media de opvolger van Carlo Ancelotti bij Real Madrid. De Spaanse trainer loodste Bayer Leverkusen de afgelopen jaren naar de Europese top en keert terug bij de club waar hij jarenlang op het middenveld speelde.

Sky Sports Deutschland berichtte begin mei al over de interesse en volgens het Algemeen Dagblad volgt spoedig de aankondiging van Ten Hag als opvolger van Alonso. De Nederlander zat zonder club nadat hij in oktober vorig jaar werd ontslagen bij Manchester United. Daarvoor werkte hij bij Ajax, FC Utrecht en Go Ahead Eagles.

Ten Hag

Sportnieuws.nl sprak onlangs in Nederland met de veelbesproken oud-coach van Manchester United. In een interview gaf hij aan in ieder geval weer uit te kijken naar een baan in de voetballerij. "Uiteindelijk ben ik nu op een leeftijd dat we allemaal iets willen bereiken. Het is geweldig om ergens bij betrokken te zijn waar ook écht iets op het spel staat."

Erik ten Hag spreekt zich uit na geruchten over Bayer Leverkusen: 'Ben nu op een leeftijd...' Erik ten Hag is inmiddels al een paar maanden zonder club, maar geniet volop van zijn vrije tijd. Toch lijkt zijn rentree in de voetbalwereld niet ver weg. Hij wordt namelijk genoemd als de gedoodverfde opvolger voor de hoofdtrainerspositie bij Bayer Leverkusen. "Het is nu even anders", vertelt Ten Hag aan Sportnieuws.nl, doelend op het feit dat hij sinds 1989 onafgebroken actief is geweest in het profvoetbal.

Ini de tijd dat Ten Hag zonder club zat, vermaakte hij zich met zijn partner. "Mijn vrouw en ik fietsen veel. Ik vermaak me prima. Ik heb genoeg bezigheden waar ik energie van krijg. Maar ik ben ook iemand met veel energie, en die moet ik ergens kwijt", vertelde Ten Hag. Dat kan hij vanaf komend seizoen bij Leverkusen.

Leverkusen

Leverkusen kende vorig seizoen het meest succesvolle jaar uit de clubgeschiedenis met de winst van de Duitse beker en de titel, ook werd de finale van de Europa League bereikt. Dit seizoen moest de club van Alonso Bayern München wel voor zich dulden.

Alles over Bundesliga

Check hier het laatste nieuws over de Bundesliga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.