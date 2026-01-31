De vlam sloeg zaterdagavond flink in de pan bij Chelsea - West Ham United. Tijdens een enorme opstoot kreeg verdediger Jean-Clair Todibo kortsluiting en greep hij zijn tegenstander bij de keel. In de kluwen van duwende en trekkende spelers viel het scheidsrechter Anthony Taylor niet op, maar de VAR maakte er snel korte metten mee.

Dat het uit de hand zou lopen, tekende zich een paar minuten voor het einde al aan. West Ham gaf een 2-0 voorsprong bij Chelsea uit handen en zag Enzo Fernandez in de tweede minuut van de blessuretijd de 3-2 maken voor de thuisploeg. Chelsea begon steeds meer en opvallender tijd te rekken om de drie punten over de streep te trekken, tot grote frustratie van de andere club uit Londen. Bij een zeldzame aanval van de bezoekers ging het mis.

Enorm opstootje

De grensrechter vond dat Adama Traoré, de bekende 'kast' van de Premier League, zijn tegenstander Marc Cucurella foutief naar de grond duwde. De kersverse aanwinst die van Fulham overkwam gooide vervolgens al zijn frustratie op de grens. Maar in zijn woede naar de assistent-scheids gooide hij Cucurella met een asociale worp naar de vlakte. Toen was de ban gebroken. Chelsea-aanvaller Joao Pedro ging verhaal halen en kreeg een enorme beuk terug van Traoré. Alle twintig andere spelers snelden op de kemphanen af. Met Todibo als gevaarlijkste klant.

Bij de keel grijpen

Om zijn ploeggenoot te beschermen, dook de Franse verdediger van WHU op Joao Pedro. Hij greep de Braziliaanse spits bij de keel en dwong hem tegen de boarding. Meerdere spelers van Chelsea moesten ingrijpen om Pedro te beschermen. Vooral de Spaanse doelman Robert Sanchez stond vooraan om de boel te sussen en Todibo van Pedro af te trekken. De Braziliaan en Traoré kregen geel van scheidsrechter Taylor voor het veroorzaken van het opstootje en daarna stuurde Taylor Todibo na het zien van de VAR-beelden met direct rood van het veld.

Nederlanders

Crycensio Summerville scoorde voor de vierde wedstrijd op rij, maar de Nederlander van WHU kon zijn ploeg dus geen zege bezorgen. Bij Chelsea werd de tegenvallende Jorrel Hato in de rust gewisseld na de 2-0 achterstand.

