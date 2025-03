Kritiek op bizarre beslissing van scheidsrechter tegen Premier League-spits: 'Ik wilde wat aardigs doen!'

Een zeer opvallend moment bij de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Nieuw-Zeeland en Fiji (7-0). De bekende Premier League-spits Chris Wood kreeg een gele kaart, omdat hij handtekeningen aan het uitdelen was op de tribune.

Nottingham Forest-spits Wood had na een uur spelen een hattrick gemaakt en werd daarom gewisseld. De 33-jarige aanvaller, dit seizoen al goed voor achttien doelpunten in de Premier League, besloot handtekeningen te gaan uitdelen aan kinderen en andere fans op de tribune. Dat werd hem niet in dank afgenomen: de scheidsrechter gaf hem geel.

De regels van de FIFA zeggen namelijk dat een speler niet zomaar de tribune op mag tijdens de wedstrijd. "Ik probeerde gewoon wat aardigs te doen voor de fans door handtekeningen uit te delen", zei Wood na afloop. Ook mensen op sociale media snappen helemaal niks van de keuze van de scheidsrechter om geel te geven.

Er wordt zelfs opgeroepen om de referee in kwestie te verbannen uit het voetbal. 'De scheidsrechter probeert de hoofdrol op te eisen', schrijft iemand. En een ander: 'Voetbal is voor de fans, mensen vergeten dat.'

Nieuw-Zeeland

Nieuw-Zeeland maakt zich nu op voor de finale van de play-offs voor een WK-ticket. Daarin nemen Wood en co het op tegen Nieuw-Caledonië op 24 maart. Australië doet mee met de Aziatische kwalificatieserie.

Nottingham Forest

Nottingham Forest staat, mede dankzij het succesvolle seizoen van Wood, derde in de Premier League. De club is zelfs dichter in de buurt van de tweede plek (het gat is vier punten met Arsenal), dan met de vierde spot (Chelsea, gat van vijf punten).

