Gesigneerd shirt Cody Gakpo brengt falende Premier League-darter geen geluk in Cardiff

Een gesigneerd shirt van Cody Gakpo heeft Stephen Bunting geen geluk gebracht. De Engelse topdarter stond na zes speelronden in de Premier League Darts op 0 punten en had in Cardiff tegen Chris Dobey de uitgelezen kans om daar wat aan te doen. Maar net als in de League Cup-finale in het voetbal afgelopen weekend, was Newcastle United de betere.

Engelsman Bunting is groot fan van voetbalclub Liverpool en zag zijn club dus de finale van de League Cup verliezen van Newcastle United. Dobey, zijn tegenstander in Cardiff op speelavond 7, was zelfs in Wembley om de finale bij te wonen en was dus in opperbeste stemming. Toch staan de twee op de twee laatste plaatsen in de Premier League Darts en was hun onderlinge wedstrijd donderdag dus van groot belang.

Nummer laatst

Maar vooral voor Bunting, de nummer 6 van de wereld. The Bullet won nog geen wedstrijd in de lucratieve competitie en moest eigenlijk van Dobey winnen om nog iets van hoop te houden op een betere eindklassering. Hij kwam in Cardiff 2-0 achter, knokte zich terug tot 2-2, maar miste vervolgens liefst 15 pijlen op een dubbel. Dobey liep door de 6-2 zege minimaal 2 punten uit op de nummer laatst.

Chris Dobey

Dobey pakte namelijk met zijn zege op Bunting 2 punten en kwam daarmee 5 punten los van de Engelsman. Hij kan nog meer punten pakken, maar dan moet hij in de halve finale af zien te rekenen met Luke Humphries of Michael van Gerwen voor een extra punt. Maar zijn week kan na de winst van zijn voetbalclub Newcastle United sowieso niet meer stuk. Het was de eerste prijs in 70 jaar voor de zwartwitte club.

Gesigneerd shirt Cody Gakpo

Bunting had eerder deze week een gesigneerd shirt van Cody Gakpo ontvangen. De Nederlandse speler van de club kon desondanks geen gelukt brengen voor Bunting, die het nu wel heel moeilijk gaat krijgen in de Premier League Darts. Dartsanalist Vincent van der Voort voorspelde het al.

