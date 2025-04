Kritische Memphis Depay laat voeten spreken na roerige periode bij Corinthians

Als een ware sterspeler heeft Memphis Depay zijn Corinthians bij de hand genomen. De clubleiding ontsloeg onlangs de hoofdcoach, nadat Depay behoorlijk kritisch was, en onder die frisse wind werd dankzij de Nederlander met 2-1 gewonnen van Sport Recife, de nummer laatst van de Série A.

Na de nederlaag in eigen huis tegen Fluminense (0-2) werd trainer Ramón Díaz aan de kant geschoven. Dat gebeurde nadat Depay toegaf 'zijn twijfels' te hebben over de staat van Corinthians. "Ik denk dat we kritisch moeten kijken naar wat er in de club gebeurt en wat we beter kunnen doen tijdens de wedstrijden. Als je kijkt naar hoe we spelen, denk ik dat we nog veel werk te verzetten hebben wat betreft de structuur", constateerde Depay.

Twee goals Depay

Díaz bezorgde Corinthians eind vorige maand nog het staatskampioenschap van São Paulo, alleen na één overwinning in vier competitieduels moest hij het veld ruimen. Orlado Ribeiro, de trainer van onder 20, nam zijn taken over. Met succes, al mag hij daarvoor vooral Depay bedanken. De Nederlander draaide hoogstpersoonlijk de beschamende achterstand tegen Recife om.

Memphis' eerste goal was er eentje om in te lijsten. Hij nam een voorzet van rechts prachtig aan en rondde vervolgens feilloos af. Bij zijn tweede doelpunt kwam wat geluk kijken; Depay zette de aanval zelf op, maar toen hij richting goal schoot werd de bal van richting veranderd door een verdediger. Keeper kansloos: 2-1 Corinthians. Daar bleef het ook bij.

Dus sprongen Depay en zijn team richting de subtop van de Braziliaanse Série A, al komen er nog veel andere ploegen in actie dit weekeinde. Depay kan zich op gaan maken voor twee beladen duels. Op vrijdag wacht Racing - dat nog puntloos is - in de groepsfase Copa Sudamericana. De zondag daarna moet Corinthians alweer op bezoek bij Flamengo.