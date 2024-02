'Kylian Mbappé al rond met Real Madrid', krankzinnige bedragen vliegen je om de oren

De transfer die je wist dat zou komen. Kylian Mbappé (25) en Real Madrid flirten al jaren opzichtig met elkaar en toen naar buiten kwam dat de Franse superster zijn contract bij Paris Saint-Germain niet ging verlengen was duidelijk dat het er eindelijk van zou komen: Mbappé verhuist naar Madrid.

In Spaanse media is er helemaal geen twijfel meer. Real en de belangenbehartigers van Mbappé zouden er al helemaal uit zijn. De komende vijf jaar jaar speelt de aanvaller bij de Koninklijke. Dat gaat hij uiteraard niet voor een appel en een ei doen.

Mbappé zou momenteel 32 miljoen euro netto (zeventig miljoen bruto) per jaar verdienen bij PSG en dat gaat Real hem niet betalen. Wel wordt hij volgens Marca de best betaalde speler van de koploper van Spanje. Niet gek ook, aangezien hij door velen wordt gezien als de beste speler van de wereld. Waar we qua salaris dan aan moeten denken? Zo'n 20 miljoen netto per jaar.

En dan is er nog het tekengeld. Eerder ontving Mbappé al vele tientallen miljoenen van PSG toen hij zijn contract in Parijs verlengde. En nu hij transfervrij overstapt naar Spanje, zal hij weer een aanzienlijk bedrag bij kunnen schrijven. Waar eerder nog bedragen van 130 miljoen euro de ronde deden, zou het nu gaan om 50 miljoen euro.

Mbappé levert met zijn overstap financieel dus flink in. Maar zijn droom om de Champions League te winnen, kwam in Frankrijk niet uit. In Madrid lijkt die kans een stuk groter.