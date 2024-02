RB Leipzig bang dat PSG kiest voor Xavi Simons als opvolger Kylian Mbappé: 'Geen goede ontwikkeling'

Xavi Simons was zaterdag weer belangrijk voor RB Leipzig met een doelpunt in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach. Toch maakt de club zich zorgen, want ze willen Simons ook graag volgend jaar huren van Paris Saint-Germain. Het naderende vertrek van Kylian Mbappé bij PSG lijkt dat erg moeilijk te gaan maken.

"Voor ons is het geen goede ontwikkeling", vertelde technisch directeur Rouven Schröder van de Duitse club na afloop van de wedstrijd van zaterdag. Leipzig heeft pas in de zomer de kans om opnieuw met PSG te praten over een nieuwe huurperiode. Zo hebben de twee clubs dat afgesproken.

Mbappé

Eerder deze week meldden verschillende buitenlandse media dat Mbappé de beslissing heeft genomen om zijn contract bij PSG niet te verlengen. Hij leek de afgelopen jaren vaker te gaan vertrekken, maar tekende toen elke keer toch bij. Real Madrid zou de grootste kans maken op de komst van de Franse superster. Het is geen geheim dat Mbappé vroeger fan was van de club uit Madrid.

Simons de nieuwe ster?

Het vertrek van Mbappé kan voor Simons de kans worden om uit te groeien tot de nieuwe ster in Parijs. De Nederlander speelde van 2019 tot en met 2022, maar vertrok toen naar PSV. Daar was hij een jaar lang de uitblinker. Simons had een clausule om terug te keren naar Parijs en daar maakte hij gebruik van afgelopen zomer. PSG leende hem daarop meteen uit aan Leipzig waar hij aan een sterk seizoen bezig is.