Kylian Mbappé baart opzien en pakt scheidsrechter beet tijdens Spanje - Frankrijk

Tijdens de wedstrijd tussen Frankrijk en Spanje deed zich een opvallend moment voor met Kylian Mbappé. Na een bloedstollende slotfase floot de scheidsrechter af en de Franse superster pakte de arbiter plots bij zijn arm en zei iets tegen hem.

De wedstrijd tussen Spanje en Frankrijk was er een voor in de boeken. In het eerste uur van de wedstrijd gaf Spanje de Fransen echt voetballes. De ploeg van bondscoach Luis de la Fuente kwam op een 5-1 voorsprong en de Fransen lagen als een bokser in de touwen. Aan de hand van invaller Rayan Cherki kwamen de Fransen echter toch nog terug. Na een korte periode van goed voetbal was de stand plots 5-4 bij het ingaan van de blessuretijd.

In de slotfase waren de Fransen nogal verbaasd dat er vijf minuten blessuretijd bij werden geteld. De ploeg van Didier Deschamps hoopte op meer. Frankrijk maakte in de slotfase geen doelpunt meer en dus stootte Spanje door naar de finale. Na het laatste fluitsignaal kwam Mbappé echter verhaal halen bij Michael Oliver over de blessuretijd.

Horloge

Mbappé snelde na het laatste fluitsignaal naar Oliver toe om bij hem te checken of er wel vijf minuten blessuretijd waren verstreken. De Fransman riep tegen de arbiter: "Als er vijf minuten blessuretijd worden aangegeven, moet er ook vijf minuten worden gevoetbald." Vervolgens pakte hij de arm met het horloge van Oliver en keek hij naar het horloge, om vervolgens te zien dat er inderdaad vijf minuten tijd waren bijgeteld.

Achteraf had Mbappé ook geen excuus waarom zijn land vijf goals om de oren kreeg tegen de Spanjaarden. "We hadden een paar aanvallen die we lange tijd niet hebben gehad, maar in een tijdsbestek van tien minuten in de eerste helft kregen we twee doelpunten tegen en dat gebeurde ook in de tweede helft. Dit is geen excuus: we zijn topspelers, maar we voelen natuurlijk woede en frustratie."