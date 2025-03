Kylian Mbappé en Vinícius Júnior in problemen na wangedrag tijdens Champions League-clash

De Europese voetbalbond UEFA heeft een onderzoek gestart naar Real Madrid-spelers Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Antonio Rüdiger en Dani Ceballos. Het viertal zou zich hebben misdragen na de Champions League-return met stadsgenoot Atlético Madrid.

In de achtste finales rekende De Koninklijke na strafschoppen af van de rivaal uit Madrid. De wedstrijd is altijd beladen en dat was ditmaal niet anders. Na de wedstrijd ging het gedoe nog even door, want Mbappé zou na de wedstrijd supporters van Atlético hebben geprovoceerd. De Franse superster zou naar zijn geslachtsdeel hebben gegrepen.

Ook ploeggenoot Vinícius Junior raakte in opspraak. Dat gebeurde al tijdens de wedstrijd. Hij kreeg het meermaals aan de stok met de fans van de thuisploeg en maakte voortdurend gebaren. De fans lieten zich overigens ook niet onbetuigd. Zo werd er onder meer een flesje naar Jude Bellingham gegooid. Het onderzoek naar Antonio Rüdiger loopt omdat hij zijn hand op zijn keel zou hebben gelegd terwijl hij de confrontatie zocht met Atlético-fans.

In theorie is het mogelijk dat de sterren van Real geschorst worden, al lijkt dat op dit moment een onwaarschijnlijk scenario. In de kwartfinale treft de ploeg van Carlo Ancelotti het Engelse Arsenal. Zij rekenden af met PSV. In Eindhoven werd het liefst 1-7, in Londen 2-2.

Real Madrid is de regerend kampioen van het miljardenbal. Vorig seizoen werd Borussia Dortmund in de finale verslagen: 0-2. Dani Carvajal maakte de openingstreffer in de tweede helft, Vinícius besliste vlak voor tijd het duel met de tweede goal op Wembley.

