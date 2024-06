Kylian Mbappé mist training Frankrijk, virus zorgt voor problemen bij tegenstander van Oranje

De Franse selectie voor het EK voetbal kampt al een paar dagen met een verkoudheidsvirus. Dat meldt de Franse krant Le Parisien. Vooral bondscoach Didier Deschamps en speler Kingsley Coman zouden er veel last van hebben. Coman was daarom donderdag niet van de partij bij de training. Datzelfde gold voor superster Kylian Mbappé, maar over zijn afwezigheid doen de Fransen een stuk geheimzinniger.

Frankrijk zit in groep D met Nederland op het EK voetbal. Beide landen treffen elkaar op 21 juni. Frankrijk heeft het geluk dat het de eerste wedstrijd een dag later speelt dan Nederland. Daardoor kunnen de zieke spelers een dag extra herstellen voor de wedstrijd tegen Oostenrijk op maandag begint.

Volgens Le Parisien is Coman nog zo ziek, dat hij donderdag de hele dag op zijn hotelkamer verbleef. Er wordt nog niet getwijfeld aan de inzetbaarheid van de aanvaller van Bayern München in het eerste EK-duel met Oostenrijk. Zijn klachten zijn onder meer hoofdpijn en een zere keel.

L'Équipe meldt dat naast Coman ook superster Mbappé niet meegetraind heeft bij de Fransen. Voor zijn afwezigheid wordt geen reden gegeven. Het is dus onduidelijk of Mbappé ook ziek is of dat de Fransen hem om een andere reden aan de kant hebben gehouden.

Dembélé ook ziek

Ook Ousmane Dembele was ziek, maar is inmiddels weer opgeknapt. Hij zat donderdag gewoon bij de geplande persconferentie van de Franse nationale ploeg. Deschamps was daar niet bij, maar stond woensdag nog wel gewoon op het trainingsveld. Naast de bondscoach en Coman zijn er meerdere spelers en stafleden met lichte klachten.

'Griepklachten'

Op die persconferentie stipte Dembélé het virus even aan. "Ik had dinsdag wat last van griepklachten, maar voel me weer beter. Alleen Coman voelt zich nog zieker", zei de aanvaller van Paris Saint-Germain. Maandag speelt Frankrijk tegen Oostenrijk, De dag ervoor trapt Nederland groep D af tegen Polen. Op vrijdag 21 juni treffen Nederland en Frankrijk vervolgens elkaar.