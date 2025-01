Zijn lichaamsbouw, zijn voetbalkwaliteiten, zijn intelligentie én zijn uitstraling: Matthijs de Ligt had en heeft alle ingrediënten om de toekomst van het Nederlandse voetbal te zijn. Toch is hij dat nog altijd niet. Dit is Matthijs de Ligt, de verdediger die nog altijd op zijn next level wacht en het nu bij Manchester United echt moet laten zien.