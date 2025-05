Kylian Mbappé treedt in voetsporen van Cristiano Ronaldo in debuutjaar voor Real Madrid

Kylian Mbappé heeft zijn eerste seizoen bij Real Madrid op indrukwekkende wijze afgesloten. De Franse sterspeler kende een stroeve start in het maagdelijk wit van 'De Koninklijke', maar sloot het jaar af met een individuele bekroning die eerder alleen Cristiano Ronaldo in Madrid wist te bemachtigen. Daarmee nestelt Mbappé zich meteen in de geschiedenisboeken van de club.

Zijn debuutjaar in Madrid begon allesbehalve flitsend. Blessureleed, de druk van het witte shirt en het wennen aan La Liga maakten de eerste maanden stroef. Maar na de winter begon Mbappé op stoom te raken. De Franse superster vond steeds vaker het net en met 31 doelpunten in de Spaanse competitie werd hij uiteindelijk beloond met zijn eerste Europese Gouden Schoen.

Niet de meeste goals, wél de winnaar van de Gouden Schoen

Opvallend genoeg had Mbappé niet het hoogste doelpuntentotaal van alle Europese topschutters. Viktor Gyökeres scoorde er maar liefst 39 voor Sporting Portugal, maar omdat doelpunten in de Portugese competitie minder zwaar wegen in de officiële puntentelling (1,5 punt per goal), kwam hij uit op 58,5 punten.

Mohamed Salah eindigde met 29 goals in de Premier League (58 punten), waar doelpunten, net als in La Liga, dubbel tellen. De Egyptenaar had op de laatste speeldag nog kans om Mbappé voorbij te gaan, maar had er dan drie moeten maken tegen Crystal Palace. Helaas voor de Egyptenaar bleef het bij één. Met 31 doelpunten en 62 punten bleef Mbappé zijn concurrenten nét voor. Daarmee lost hij Harry Kane af, die vorig jaar met 72 punten in dienst van Bayern München de Gouden Schoen won.

Eerste Real-winnaar sinds Cristian Ronaldo

Voor Real Madrid is het de vijfde keer in de historie dat de Gouden Schoen naar een speler van de club gaat. De vorige winnaar namens De Koninklijke was niemand minder dan Ronaldo, die de prijs drie keer pakte tijdens zijn periode in de Spaanse hoofdstad. Mbappé treedt nu toe tot een select rijtje met verder ook Hugo Sánchez en Ronaldo Nazário.

Dat maakt zijn eerste seizoen in La Liga meteen historisch. Waar hij in het begin werd bekritiseerd draaide hij het seizoen volledig om. Vooral in het laatste derde van de competitie was hij beslissend voor Real, dat zelf geen enkele prijs binnenhaalde, maar met Mbappé wel een nieuwe blikvanger heeft voor de toekomst.

Speler Club Doelpunten Score Kylian Mbappé Real Madrid 31 62 Viktor Gyökeres Sporting CP 39 58,5 Mohamed Salah Liverpool 29 58 Robert Lewandowski Barcelona 27 54 Harry Kane Bayern München 26 52 Mateo Retegui Atalanta 25 50

