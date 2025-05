Wereldsterren spotten bij GP van Monaco: Kylian Mbappé, Dua Lipa en Zinédine Zidane schitteren bij Formule 1

Een Grand Prix in Monaco zonder wereldsterren? Onmogelijk. De straten van Monte Carlo vormen al decennia lang het decor voor een van de meest glamoureuze race ter wereld. Van voetbaliconen tot supermodellen en popsterren: tijdens het raceweekend verandert de paddock in een waar sterrenpodium.

Waar de meeste races draaien om pure snelheid, draait het in Monaco óók om stijl en status. De Grand Prix door de smalle straten van Monte Carlo is al jaren dé plek waar sport en wereldsterren samenkomen. Wie telt in de wereld van entertainment, mode of voetbal, laat zich hier graag zien en dat was dit weekend niet anders.

Max Verstappen werkte richting onwaarschijnlijk scenario bij GP Monaco, maar valt toch buiten podium Max Verstappen is vierde geworden bij de Grand Prix van Monaco. Helaas voor hem won Lando Norris de race door de straten van Monte Carlo, al heeft de Nederlander zeker geprobeerd om Charles Leclerc (tweede) een handje te helpen.

Kylian Mbappé in de spotlights

De grootste ster op de paddock was zonder twijfel Kylian Mbappé. De Franse aanvaller trok volop aandacht, ook al hield hij zich schuil onder een bordeauxrode pet en donkere zonnebril. Zijn verschijning bleef allesbehalve onopgemerkt. Nog geen 24 uur eerder was hij dé uitblinker voor Real Madrid, met twee doelpunten tegen Real Sociedad. In Monaco genoot hij zichtbaar na van zijn topvorm.

Naast Mbappé werd met Zinédine Zidane nog een bekend gezicht van Real Madrid gespot. De Franse voetballegende, die als speler én trainer grote successen boekte in Madrid, laat de meest glamoureuze race van het jaar traditiegetrouw niet aan zich voorbijgaan.

Moeder Kylian Mbappé schiet in de verdediging: 'Mensen vergeten dat het ons eigen geld is' Topvoetballer Kylian Mbappé kocht vorig jaar een aandeel in SC Caen, dat nu is gedegradeerd naar de derde divisie. Het nieuwe management probeerde de Franse voetbalclub te redden en wisselde drie keer van trainer, maar aan het einde van het seizoen gaapte er een gat van 15 miljoen euro in de begroting. De aanvaller van Real Madrid kreeg vervolgens veel kritiek te verduren, maar zijn moeder neemt het voor hem op.

Dua Lipa steelt de show

Ook buiten de voetbalwereld was het genieten voor liefhebbers van bekende gezichten. Dua Lipa zorgde voor een flinke dosis glitter en glamour op de paddock. De wereldberoemde zangeres poseerde ontspannen met fans en teamleden, en trok zoals altijd moeiteloos alle camera’s naar zich toe.

Patrick Dempsey, bekend van Grey’s Anatomy en inmiddels ook als fanatiek amateurcoureur, voelde zich als een vis in het water op de paddock. De Amerikaanse acteur is inmiddels een vertrouwde verschijning bij grote Formule 1-weekenden en lijkt elk jaar meer verbonden met de sport. Dit keer nam hij zelfs een kijkje in de garage van Max Verstappen, waar hij zichtbaar onder de indruk was van de Red Bull en zijn Nederlandse eigenaar.

Thibaut Courtois op date in Monaco

Ook Thibaut Courtois liet zich zien op de paddock en niet alleen. De Belgische doelman verscheen samen met zijn vrouw Mishel en genoot zichtbaar van het weekend in de zonovergoten straten van Monte Carlo. Hand in hand en in matching outfits stal het stel de show tussen de garages en VIP-ruimtes.

Gespot in haven van Monaco: bekijk hier de peperdure nieuwe superjacht van Max Verstappen Max Verstappen kon zelf niet paraderen met zijn luxe jacht, maar moest zelf racen vlakbij zijn huis in Monaco. In het prinsdom heeft de Nederlander een prachtige uitvalsbasis, met een nieuw speeltje in de haven. Zijn peperdure superjacht. Die straalde als nooit tevoren in de poepsjieke stad.

Verder werden Bayern München-teamgenoten Jamal Musiala en Alphonso Davies op de paddock gespot. De Canadese linksback wordt al langer nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid. Davies genoot zichtbaar van het weekend in Monaco, waar hij net als mogelijk toekomstig teamgenoot Mbappé volop werd gevolgd door fans en camera’s.