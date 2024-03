Kylian Mbappé volgt de tweede helft van PSG naast mama op de tribune

Het PSG van Kylian Mbappé speelde vrijdag een Ligue 1-potje tegen de mannen van AS Monaco (0-0). In de rust werd hun sterspeler uit Parijs op de bank gezet. Aangezien moeder Fayza Lamari op de tribune zat, besloot Mbappé om de rest van de wedstrijd met haar te kijken.

In de eerste helft kon de sterspeler van Paris Saint-Germain maar weinig uithalen tegen de Monegasken. Na de rust koos trainer Luis Enrique er dan ook voor om hem niet opnieuw op te stellen. Mbappé kreeg het toch voor elkaar om de aandacht alsnog op hem te vestigen door niet op de bank te blijven zitten. In plaats daarvan koos hij het gezelschap van moederlief.

Heel leuk voor zijn ploeggenoten is dat natuurlijk niet. Mbappé maakt zich sowieso niet heel populair bij de Parijzenaars. De Fransman besloot eerder deze zomer zijn contract niet te verlengen en wordt al tijden sterk gelinkt aan een transfer naar Real Madrid in de aankomende zomer. Officieus is die overstap nog niet.

In de vorige wedstrijd van PSG kwam er ook een snelle wissel voor Donatello. Zondag speelde de club tegen Stade Rennais (1-1), toen mocht Mbappé na 65 minuten ook al naar de bank. Met 21 doelpunten in de competitie is hij wel nog steeds topscorer van Paris Saint-Germain.