Baas van La Liga bevestigt transfer van Kylian Mbappé naar Real Madrid: '99% zeker'

De transfer van Kylian Mbappé naar Real Madrid is zo goed als rond, beweert La Liga-baas Javier Tebas. De Franse aanvaller kan deze zomer transfervrij vertrekken bij Paris Saint-Germain.

Mbappé wordt al langer in verband gebracht met de Spaanse topclub. Sinds hij zijn vertrek bij PSG heeft aangekondigd lijkt een transfer naar Madrid aanstaande. De club zou 150 miljoen euro over hebben voor de sterspeler.

De president van de Spaanse competitie bevestigt de geruchten. "De kans is 99 procent dat Mbappé bij Real Madrid gaat spelen, in de wetenschap dat hij vertrekt bij PSG", laat Tebas weten aan L'Équipe. "Ik weet niet of het contract al getekend is. Natuurlijk is het groot nieuws voor Real en het Spaanse voetbal. Hij is een van de beste spelers ter wereld. In mijn ogen zijn dat op dit moment Jude Bellingham, Mbappé en Erling Haaland. Twee van hen spelen straks voor Real."

Met de komst van Mbappé haalt La Liga een nieuwe sterspeler naar de competitie. "Het is belangrijk om grote namen te hebben", zegt Tebas. "Maar Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Neymar zijn ook vertrokken en La Liga doet het nog steeds goed. Mbappé moet de komende jaren consolideren wat we al jaren doen."