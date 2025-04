Kylian Mbappé wil liefst 55 miljoen euro zien van PSG en laat beslag leggen op bankrekening

Kylian Mbappé krijgt nog 55 miljoen euro van zijn vorige club Paris Saint-Germain en dat laat hij logischerwijs niet zomaar schieten. Hij heeft door een rechtbank in Parijs beslag laten leggen op 55 miljoen euro op een bankrekening van PSG.

Dat hebben zijn advocaten aan het Franse persbureau AFP bekendgemaakt. Het bedrag komt exact overeen met de 55 miljoen euro die de Franse sterspeler van Real Madrid nog van zijn voormalige club eist, aan achterstallig loon en premies, nadat hij vorige zomer transfervrij en na een hele soap de overstap van PSG naar Real Madrid had gemaakt.

Het gaat om de uitbetaling van de laatste drie maanden van zijn contract en twee premies. De club uit Parijs weigerde het bedrag uit te keren, omdat er een mondelinge overeenkomst zou zijn met Mbappé dat hij zou afzien van het geld.

Kylian Mbappé lucht zijn hart: 'Het was geen moeilijke keuze tussen Real Madrid en het geld' Kylian Mbappé sprak recent uitgebreid over zijn beslissing om bij Real Madrid te tekenen. In een exclusief interview met het Spaanse 'El Objetivo' deelde de Franse sterspeler niet alleen zijn motieven, maar blikte hij ook terug op zijn carrière en zijn band met de club.

Daar wil Mbappé dus niks van weten. Inmiddels is de Franse superster speler van Real Madrid. Op persoonlijk vlak gaat het goed bij De Koninklijke met 32 goals en vier assists in 47 wedstrijden, maar hij zou het seizoen zomaar eens zonder prijzen kunnen gaan eindigen. De club uit de hoofdstad staat vier punten achter op FC Barcelona in de competitie (nog acht wedstrijden te spelen) én Real Madrid kijkt in de kwartfinale van de Champions League tegen een 3-0 achterstand aan in de strijd met Arsenal.

De 26-jarige spits had ook voor 'het geld' kunnen kiezen, gaf hij aan. "Maar het was geen moeilijke keuze. Het enige wat ik wilde was hier spelen, in het Bernabéu, met dit shirt, met het publiek dat mijn naam scandeert, doelpunten maken en gelukkig zijn", zei hij in gesprek met het Spaanse 'El Objetivo'.

