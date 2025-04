Kylian Mbappé lucht zijn hart: 'Het was geen moeilijke keuze tussen Real Madrid en het geld'

Kylian Mbappé sprak recent uitgebreid over zijn beslissing om bij Real Madrid te tekenen. In een exclusief interview met het Spaanse 'El Objetivo' deelde de Franse sterspeler niet alleen zijn motieven, maar blikte hij ook terug op zijn carrière en zijn band met de club.

De keuze om naar de Spaanse grootmacht te komen, was voor Mbappé geen moeilijke beslissing. "Ik wilde voor Real Madrid spelen. Het was geen moeilijke keuze tussen Real Madrid en het geld. Het enige wat ik wilde was hier spelen, in het Bernabéu, met dit shirt, met het publiek dat mijn naam scandeert, doelpunten maken en gelukkig zijn", aldus de Franse aanvaller.

Voor hem was geluk een veel belangrijker aspect dan financiële overwegingen. "Geld is belangrijk om voor je familie te zorgen, maar voor mij was geluk belangrijker. Gelukkig zijn op het veld én in het leven, en ik wist dat dat bij Real het geval zou zijn."

'Ik werd fan door Zidane'

Hoewel de keuze voor Real Madrid helder was, koestert hij geen wrok richting zijn vorige werkgever. "Dit heeft niets met PSG te maken. De keuze ging tussen Real en een club uit Saoedi-Arabië", verduidelijkte de 24-jarige aanvaller via social media, waarmee hij de focus volledig op zijn verlangen om bij Real te spelen legde.

Mbappé ging verder met het delen van zijn jeugdherinneringen en zijn motivatie om bij Real Madrid te spelen. "Ik werd fan van Madrid door Zidane, als fan van Zizou, met de galácticos. Dit is de beste club ter wereld, het heeft een aura die andere clubs niet hebben", zei Mbappé. Voor de sterspeler was het altijd een droom die later werkelijkheid werd. "Eerst was het een droom, toen een doel, en nu is het werkelijkheid."

Band met Vinícius Jr en strijd om La Liga-titel

In het interview kwam ook zijn band met Vinícius Júnior aan bod. "Ik heb een geweldige band met Vinícius Júnior. Ik kan me geen Real Madrid zonder Vinícius voorstellen", zei Mbappé, waarmee hij nogmaals de betekenis van een goede teamchemie benadrukte in zijn carrière bij Real Madrid.

Mbappé en Vinícius spelen een cruciale rol in Real Madrid's streven naar de La Liga-titel. Momenteel staat de ploeg op de tweede plaats met 63 punten, vier achter koploper FC Barcelona. De recente nederlaag tegen Valencia heeft de achterstand vergroot, maar met acht wedstrijden te gaan blijft het spannend. Met maar liefst 22 doelpunten is Mbappé na zijn ietwat stroeve start volledig op dreef.

