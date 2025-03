Kylian Mbappé zou PSG-baas ondanks 'ruzie' de hand schudden: 'Kan me dat niet voorstellen'

55 miljoen euro. Zoveel geld heeft Kylian Mbappé volgens zichzelf nog tegoed van PSG-baas Nasser Al-Khelaifi. De Qatarees wil de voormalig sterspeler van de Franse topclub dat niet bepalen, dus sleepte de huidige aanvaller van Real Madrid de steenrijke eigenaar voor de rechter. Nu lijkt er eindelijk een einde in zicht in de gerechtelijke ruzie tussen de twee.

Mbappé staat namelijk op het punt zijn conflict met voormalig PSG-voorzitter Nasser al-Khelaifi bij te leggen. Het flinke bedrag dat de Franse topvoetballer nog denkt te moeten krijgen, is opgebouwd uit bonussen en premies die vastgelegd zijn in zijn oude contract met de Parijzenaars.

'Snel opgelost'

Al-Khelaifi weigerde dit bedrag uit te betalen, omdat hij boos is dat zijn oogappeltje afgelopen zomer transfervrij naar Real Madrid vertrok. Mbappé zegt nu dat de aangespannen rechtszaak in een afrondende fase zit voor hem. "De zaak is in handen van de advocaten. Ik denk dat het snel opgelost zal zijn, dus het is niets waar ik me zorgen over maak", aldus de topscorer van Real Madrid in een uitgebreid interview met Le Parisien.

'Gewoon' de hand schudden

Hij houdt echter vol geen wrok te koesteren jegens de zakenman en zou, mocht Real Madrid PSG in de Champions League treffen, niet aarzelen hem de hand te schudden. "Zeker weten! Ik heb zeven jaar voor PSG gespeeld en fantastische momenten beleefd. Ik ben niet iemand die zich alleen op de negatieve dingen focust."

'Kan me dat niet voorstellen'

De Fransman denkt dat er wederzijds respect is en dat ook Al-Khelaïfi niet 'kinderachtig' zal doen bij een ontmoeting. "Ik weet dat ik dankbaar moet zijn voor wat mensen me in het leven bieden, zowel professioneel als persoonlijk. Natuurlijk zou ik hem de hand schudden en ik kan me niet voorstellen dat hij in mijn hand zou spugen voordat ik de zijne schud", sloot Mbappé af.

Frankrijk - Kroatië

Frankrijk speelt deze week in de kwartfinales van de Nations League tegen Kroatië en de sterspeler van Real Madrid zit, als aanvoerder, weer bij de selectie. Bij winst in het tweeluik tegen de Kroaten treft Frankrijk de winnaar van Nederland - Spanje.