Lamine Yamal gaat weddenschap aan met oud-topvoetballer: 'Als Barça wint, gaat jouw haar blond'

Lamine Yamal is woensdagavond een opvallende weddenschap aangegaan met Micah Richards. De voormalig verdediger begon bij CBS Sports over de nieuwe coupe van het Spaanse wonderkind. Vervolgens liet hij zich verleiden tot een weddenschap, waarbij Richards mogelijk ook zelf die coupe aan laat meten.

Yamal verscheen donderdagavond in het bekende voetbalprogramma CBS Sports Golazo. Presentatrice Kate Scott analyseert daar samen met Thierry Henry, Jamie Carragher en Richards de Champions League-wedstrijden en ze doen ook interviews met de uitblinkers. Zo was Yamal dus ook de gast in de uitzending voor een gesprek met de analisten. De Spaanse buitenspeler was dé uitblinker aan Catalaanse zijde met een goal en een aantal weergaloze acties.

Richards was echter door iets anders gefascineerd dan het spel van Yamal. De Engelsman zag de nieuwe blonde coupe van de Spanjaard en stelde gelijk de vraag waarom hij zijn haar had geblondeerd. Presentatrice Scott zag een kans en haakte gelijk in op de interesse van Richards in het haar van Yamal. Zij stelt voor dat Richards zijn haar ook blondeert als Barcelona in de finale van de Champions League komt. Na het 3-3 gelijkspel in de heenwedstrijd tegen Internazionale durft de Engelsman het nog niet aan.

Blond Big Meeks coming soon? 👀⌛ pic.twitter.com/bpdM3o5Ojo — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 30, 2025

Toch een weddenschap

Uiteindelijk stelde Richards zelf een weddenschap voor om zijn haar blond te laten verven. "Als Barcelona de Champions League wint, en het is niet tegen Arsenal, dan verf ik mijn haar blond voor je. Maar dan moet je wel na de wedstrijd even langskomen en me een shirtje geven, even een presentatie doen, alles." Yamal stemt hiermee in waardoor de weddenschap tussen de twee staat.

Denzel Dumfries

Eerder kwam ook Denzel Dumfries al in de uitzending van CBS Sports. De verdediger van Internazionale scoorde twee keer en Richards gaf aan een fan van hem te zijn. Hij vroeg Dumfries wat hij at om zo snel te worden, waarop de Oranje-international antwoordde dat hij veel Surinaams eet. Dumfries kon het echter niet laten om toch nog een grapje te maken. "Je maatpak is wel wat klein", zei de Inter-verdediger over Richards die vervolgens met een knipoog de studio uitliep.

Denzel Dumfries zet oud-topspeler na heldenrol bij Internazionale te kakken: 'Ik maakte maar een grapje, vriend' De heerlijke kraker tussen FC Barcelona en Internazionale (3-3) kende een hoop verhalen, maar Denzel Dumfries speelde hoe dan ook een hoofdrol. De rechtervleugelverdediger van de Italianen scoorde twee keer en gaf een assist. Maar ook na de wedstrijd bleek hij tijdens een bijzonder interview nog vlijmscherp.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.