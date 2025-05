Denzel Dumfries zet oud-topspeler na heldenrol bij Internazionale te kakken: 'Ik maakte maar een grapje, vriend'

De heerlijke kraker tussen FC Barcelona en Internazionale (3-3) kende een hoop verhalen, maar Denzel Dumfries speelde hoe dan ook een hoofdrol. De rechtervleugelverdediger van de Italianen scoorde twee keer en gaf een assist. Maar ook na de wedstrijd bleek hij tijdens een bijzonder interview nog vlijmscherp.

De Nederlander stond na zijn heldenrol in Barcelona het Amerikaanse CBS te woord. Daar zaten oud-topspelers Thierry Henry, Jamie Carragher en Micah Richards in de studio. Zij nemen elkaar tijdens de uitzendingen geregeld op de hak en de goedgemutste Dumfries deed daar vrolijk aan mee.

Buitenlandse media zien 'superheld' Denzel Dumfries vliegen, maar zijn ook boos over 'misdrijf' na Barcelona - Inter Denzel Dumfries was woensdagavond dé man tijdens de halve finale in de Champions League tussen FC Barcelona en Inter (3-3). De Nederlandse back scoorde twee keer en gaf ook nog een assist. Dat is de internationale media natuurlijk ook niet ontgaan. Dumfries wordt overspoeld met complimenten, maar krijgt ook kritiek.

Toen Richards aan Dumfries vroeg wie zijn favoriete persoon in de studio was en de Nederlander tot blijdschap van de voormalig Manchester City-speler zijn naam riep, kon Richards zijn geluk niet op. Dat veranderde echter toen Dumfries inhaakte op een opmerking die zijn ploeggenoot Marcus Thuram eerder al maakte. "Maar onthoud wat Thuram al zei: dat pak is een beetje te klein."

Dit is Denzel Dumfries: laatbloeier, grootverdiener bij Inter én ruzies met Tadic en Hernandez Denzel Dumfries is uitgegroeid tot een vaste waarde in de top van het internationale voetbal. De rechtsback van het Nederlands elftal en Internazionale heeft dankzij zijn onverzettelijke mentaliteit de harten van talloze voetbalfans weten te veroveren. Helemaal met zijn prestatie tegen FC Barcelona in de Champions League.

Analist loopt weg na opmerking Dumfries

Vervolgens liep Richards, tot hilariteit van Henry en Carragher, weg uit de studio. Ook Dumfries kon zijn lach niet inhouden en kalmeerde de spraakmakende analist. "Ik maakte maar een grapje, vriend."

Complimenten voor moeder en verloofde

Tijdens het interview werder er ook serieuze vragen gesteld aan de man van de wedstrijd. Richards verbaasde zich over de bizar fitte Dumfries en wilde dolgraag weten hoe de Nederlander zo veel kan rennen tijdens een wedstrijd. Dumfries had daar een panklaar antwoord op. "Ik eet veel Surinaams eten. Mijn moeder is een erg goede kokkin. En mijn verloofde ook. Ik kan het iedereen aanraden om Surinaamse groenten te eten. Dat is goed en je wordt er erg sterk van."

Al tien jaar samen

Dumfries is al tien jaar samen met zijn verloofde Jaimy Kenswiel. Samen hebben ze drie kinderen. Naast bijzonder goed koken is ze ook succesvol met een webshop waar ze kleding voor zowel mannen als vrouwen verkoopt. Ook is ze een zogeheten partyplanner en richtte ze een platform op waar je een photobooth kan huren voor bijzondere evenementen. Ook kan Kenswiel goed uit de voeten als styliste.

Dit is Jaimy Kenswiel, de vriendin van Denzel Dumfries: moeder van drie kids, houdt van feestjes en wachtend op huwelijk Denzel Dumfries is al jarenlang een publiekslieveling bij het Nederlands elftal en verovert nu ook de harten van Inter-fans, zeker met zijn optreden tegen FC Barcelona in de Champions League. Thuis heeft hij het óók goed voor elkaar: hij is vader van drie kinderen, samen met zijn vriendin Jaimy Kenswiel. Hoewel hij weinig over haar deelt, zijn ze sinds 2015 een stel. Dit is wat we weten over haar.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.