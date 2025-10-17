Topvoetballer Lamine Yamal verdient al miljoenen bij FC Barcelona. Toch heeft hij nu een nieuwe manier gevonden om een zakcentje bij te verdienen. Met een ingrijpend besluit stelt hij zijn fans wel enorm teleur.

De 18-jarige aanvaller weigert vanaf nu om shirts te signeren voor trouwe supporters. Bezoekers van het trainingscomplex van FC Barcelona kunnen niet meer met een stift aan komen zetten bij Yamal. Dat heeft alles te maken met een commerciële deal van het voetbaltalent.

Commerciële samenwerking

Volgens Spaanse krant Mundo Deportivo heeft Yamal een samenwerking met een website gespecialiseerd in de verkoop van tenues en merchandise van grote sportsterren, met handtekening. Als gevolg van de deal met het bedrijf, wordt hem geadviseerd om geen gratis handtekeningen meer uit te delen.

Hoe minder gesigneerde items van Yamal er namelijk in omloop zijn, hoe meer de producten met zijn handtekening waard zijn. De Spanjaard is enorm populair dankzij zijn prestaties bij Barcelona en het nationale elftal. Maar fans zullen nu via de website moeten betalen om een gepersonaliseerd item van hem te bemachtigen.

Inkomsten

Met de deal zullen de inkomsten van Yamal ongetwijfeld gaan stijgen. Forbes onthulde deze week hoeveel hij afgelopen jaar verdiende. Hij staat op plek 10 van de bestverdiende voetballers ter wereld met een totaalbedrag van 37 miljoen euro aan inkomsten. Daarvan verdient hij 28 miljoen euro op het veld en nog een 9 miljoen daarbuiten.

Yamal brak vorig seizoen door met 18 goals en 25 assists voor Barcelona in alle competities. Bovendien werd het Europees kampioen met Spanje. Hij werd tweede in de strijd om de Ballon d'Or van seizoen 2024/25, achter Ousmane Dembélé. Yamal won wel voor het tweede jaar op rij de prijs voor grootste talent voor het jaar.

