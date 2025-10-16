Forbes heeft de lijst met bestbetaalde voetballers van dit jaar bekend gemaakt. De grote supersterren verdienen enorme bedragen, maar Cristiano Ronaldo spant de kroon. Lees hier hoeveel hij precies op zijn rekening gestort krijgt.

Ronaldo staat opnieuw bovenaan de Forbes-lijst van voetballers die het meeste geld verdienen. De 40-jarige Portugees is één van drie spelers uit de top 10 van grootverdieners die in het seizoen 2025/2026 in Saudi-Arabië onder contract staan.

Het is de zesde keer in tien jaar dat Ronaldo bovenaan de lijst staat. Ruim een week geleden maakte Bloomberg bekend dat Ronaldo de eerste miljardair (in dollars) in de voetbalwereld is geworden. Het persbureau schatte zijn nettovermogen op 1,4 miljard dollar, omgerekend 1,2 miljard euro. Bij de berekening is onder meer gekeken naar het salaris van de nu 40-jarige Ronaldo bij clubs als Manchester United, Real Madrid en Juventus, en naar investeringen en reclamedeals met bedrijven als Armani en Nike.

Dubbele van Lionel Messi

Met circa 240 miljoen euro aan inkomsten verdient Ronaldo naar verluidt meer dan het dubbele van zijn rivaal Lionel Messi. De Argentijn van het Amerikaanse Inter Miami staat met 111 miljoen euro op de tweede plaats. Hij wordt gevolgd door voormalig Gouden Bal-winnaar Karim Benzema. De Franse spits verdient 89 miljoen euro per jaar in Saudi-Arabië.

Ronaldo verdient 197 miljoen euro op het veld bij Al-Nassr en 43 miljoen daarbuiten. Voor Messi is die verhouding anders. Hij verdient 51 miljoen met bij zijn club en naast het voetballen nog een 60 miljoen euro.

Op plek vier volgt Real Madrid-speler Kylian Mbappé. Hij verdiende dit jaar 81 miljoen euro. Manchester City-spits Erling Haaland maakt de top vijf compleet met zo'n 69 miljoen euro aan inkomsten.

Volledige top tien: