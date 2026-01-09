De iconische ex-voetballer Iker Casillas is met vervelend nieuws gekomen. De ex-vrouw en moeder van zijn kind Sara Carbonero is opgenomen op de intensive care van het ziekenhuis.

De relatie tussen Carbonero en Casillas was rond 2010 een van de meestbesproken onderwerpen in Spanje. Nadat de keeper de WK-finale won van Nederland, kuste hij sportpresentatrice Carbonero vol op de mond. Het was de officiële bekendmaking van de relatie voor het grote publiek.

Casillas en Carbonero bleven lange tijd bij elkaar en kregen samen ook twee kinderen. Toch was de liefde niet voor eeuwig. Het stel ging in 2016 uit elkaar. Inmiddels heeft Carbonero een nieuwe partner, zakenman José Luis Cabrera. Casillas kreeg op 2 januari echter wel erg verontrustend nieuws over zijn ex-vrouw en de moeder van zijn kinderen.

Ziekenhuisopname

De 44-jarige Casillas kreeg een belletje uit Lanzarote dat zijn ex-vrouw in het ziekenhuis op is genomen. Sterker nog, Carbonero lag op de intensive care. Ze ging met een hevige buikpijn naar het ziekenhuis en daar werd al snel duidelijk dat ze direct onder het mes moest. Na de operatie werd Carbonero direct op de intensive care opgenomen, waar de journaliste nog altijd ligt.

In Spanje werd gesproken over een mogelijke diagnose van eierstokkanker bij Carbonero, maar daar blijkt gelukkig niets van waar. De journaliste is volledig bij bewustzijn en lijkt spoedig te kunnen beginnen aan haar herstel. Wat Carbonero precies heeft, is onbekend.

'Zodra het kan, komt ze terug'

Casillas stelde tegenover de Spaanse media iedereen gerust. "Er is geen reden tot bezorgdheid. Zodra het kan, komt ze terug. Het is gebeurd tijdens een hele drukke periode, wat de zaken natuurlijk wel ingewikkelder maakt. Maar ik weet zeker dat ze snel terug zal zijn."

Als keeper maakte Casillas furore en speelde hij 725 officiële wedstrijden namens Real Madrid. Hij sloot vijf jaar geleden zijn loopbaan af bij FC Porto. In Nederland zal Casillas echter voor altijd herinnerd worden aan de teen die de inzet van Arjen Robben naast het doel werkte in de WK-finale van 2010.