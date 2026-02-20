Ajax kan weer over een goed gevulde selectie beschikken in aanloop naar het duel met NEC. Na het dramatische nieuws over Oleksandr Zinchenko, heeft Ajax wel wat opstekers gekregen. Zo zal Youri Regeer normaal gesproken weer terugkeren en zit winteraanwinst Carrizo voor het eerst bij de selectie.

Er was een tijd dat Ajax tuureluurs werd van de grootte van de lappenmand in Amsterdam. De club kende erg veel blessures, maar daar komt onderhand een eind aan. Terwijl niet iedereen 100% fit is, zit de bank wel weer heel vol. Al blijft het gemis van 'Alex' Zinchenko wel heel groot.

Hij is momenteel de enige Ajacied met een zware blessure. Na de 4-1 overwinning op Fortuna was zijn uitvallen eigenlijk het hoofdonderwerp. Niet veel later werd het verschrikkelijke nieuws gedeeld dat zijn tijd bij Ajax dit seizoen voorbij is vanwege de zware knieblessure.

Tegen Fortuna miste Ajax ook Youri Regeer, hij was ziek. De 6 van Ajax keert gewoon weer terug in de selectie. Ko Itakura is nog altijd niet fit. De Japanner kampt met fysieke klachten en miste de afgelopen 3 duels. Tegen AZ zat hij wel op de bank, maar speelde hij niet. Verder is er niemand geblesseerd of geschorst bij Ajax.

Toevoeging aan de selectie

Waar de eerste winteraanwinst met Zinchenko al is weggevallen, komt er wel eentje bij. Maher Carrizo heeft zijn werkvergunning rond en hij trainde deze week al mee met de groep. De jonge Argentijn sluit dus aan bij de selectie en kan mogelijk zijn debuut maken zaterdagavond tegen NEC.

Het is voor Ajax een cruciaal duel in de race om plek 2. Die plek wordt nu bezet door Feyenoord maar het verschil is maar 3 punten. Na het 1-1 gelijke spel van NEC tegen Sparta afgelopen dinsdag hebben zowel NEC als Ajax 42 punten. Het zal erom spannen in de Johan Cruijff ArenA. Wie haakt af en wie haakt aan in de race om plek 2? Een gelijkspel hebben beide ploegen niks aan, Feyenoord kan dan de lachende derde worden als zij zondag winnen van Telstar.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.