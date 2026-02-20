Ajax heeft opnieuw een zware klap te verwerken gekregen. Op de laatste training van de Amsterdammers sloeg het noodlot vrijdag genadeloos toe op het trainingsveld. Vitezslav Jaros, de Tsjechische doelman die dit seizoen zo vaak als reddingsboei fungeerde, heeft een zware knieblessure opgelopen.

Voor Jaros zelf is het een persoonlijk drama. Na een wisselvallige periode, waarin hij in het najaar zijn plek tijdelijk moest afstaan aan Remko Pasveer, had hij onder interim-trainer Fred Grim opnieuw het vertrouwen gekregen. Hij betaalde dat vertrouwen terug maar juist op het moment dat hij zijn waarde écht liet zien, heeft hij een zware knieblessure opgelopen waardoor zijn seizoen voorbij is.

Ook voor Ajax komt de blessure keihard aan. In een seizoen waarin de club al zo vaak moest improviseren, valt opnieuw een vaste waarde weg. Eerder deze week werd al duidelijk dat ook Alex Zinchenko dit seizoen niet meer in actie komt. De verdediger liep zaterdag tegen Fortuna Sittard eveneens een zware knieblessure op.

Maarten Paes zal het doel verdedigen

Naar alle waarschijnlijkheid staat Maarten Paes onder de lat tegen NEC, uitgerekend zijn oude club. De Indonesisch international kwam vorige maand naar Amsterdam als vervanger van de vertrokken Remko Pasveer, maar wedstrijdritme ontbreekt. Zijn laatste officiële duel speelde hij in oktober, voor Indonesië. Toch zal Ajax op hem moeten bouwen, want tijd om te wennen is er niet.

Strijd om Champions League-voetbal

Het drama rond Jaros kan Ajax helemaal niet gebruiken. De ploeg van Fred Grim bereidt zich voor op de cruciale clash van Ajax tegen NEC in de strijd om Champions League-voetbal. De Nijmegenaren hebben evenveel punten als Ajax en hoopt te stunten in de Johan Cruijff ArenA. Met het uitvallen van Jaros én Zinchenko is een stunt dichterbij dan ooit.

