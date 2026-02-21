Ajax-trainer Fred Grim sprak zaterdagavond vlak voor aanvang van Ajax - NEC over de impact van de zware blessures die de selectie heeft getroffen de afgelopen week. Eerst raakte Oleksandr Zinchenko zwaar geblesseerd en vrijdag kwam daar Vitezslav Jaros bij. Beide zijn plots uitgeschakeld voor de rest van het seizoen, net nu Ajax de lappenmand leeg leek te hebben. "Dit heeft impact", omschrijft Grim.

Fred Grim dacht op volle oorlogssterkte de strijd om de tweede plaats in te gaan, maar komt bedrogen uit. Waar winteraanwinst Alex Zinchenko vorige week geblesseerd uitviel na 3 minuten spelen, is hij nu ook zijn keeper voor de rest van het seizoen kwijt. Jaros raakte vrijdag op de training geblesseerd.

Blessure Jaros

Grim moest al vroeg op de training zien hoe de huurling van Liverpool met pijn van het veld moest. "Het gebeurde vroeg in de training, daarna heb ik met wat jongens gesproken. Het is heel erg vervelend, maar we moeten door. Dat weet iedereen."

Toch is het niet niks; twee belangrijke spelers in één week verliezen. "Tuurlijk, dit heeft impact. Het is nooit leuk, zulke zware blessures", zegt hij. Maar hij is strijdvaardig. "We moeten door, dat is duidelijk."

Vervanger Paes

Een klein gelukje was dat Ajax deze winter ook al doorpakte met het antrekken van een doelman, nadat Remko Pasveer naar Heracles was getransfereerd. Maarten Paes werd aangetrokken en hij kan nu zijn debuut maken voor Ajax tegen NEC. "Je wikt en weegt altijd voor je een beslissing maakt, maar hij is een jongen met ervaring en heeft al veel wedstrijden gespeeld. Hij viel op bij de trainingen en heeft genoeg laten zien. De keuze was niet moeilijk."

Zinchenko heeft ondertussen al afscheid genomen van de groep, omdat hij direct onder het mes moest, waarmee zijn tijd bij Ajax tot een einde komt. Hij werd aangetrokken tot het einde van het seizoen en de kans dat hij na zijn herstel terugkeert is nihil, gezien het salaris dat hij verdiende. Wat de situatie van Jaros is, moet nog blijken.

