Liefdevolle beelden na hoofdrol Cristiano Ronaldo Jr (14) in nationale elftal Portugal: 'We houden van je'

Het was zondag feest in huize Ronaldo. Dat deelde de vriendin van het 40-jarige voetbalicoon, Georgina Rodriguez op Instagram. De 14-jarige Cristiano Ronaldo Jr scoorde twee keer voor Portugal O15.

Hij lijkt dus in de voetsporen van zijn vader te gaan treden. CR7 speelde 219 wedstrijden voor de nationale ploeg en scoorde daarin 136 keer. Zijn zoon opende na 12 minuten de score voor Portugal O15 tegen Kroatië.

Het was zijn eerste doelpunt in het nationale elftal en dat vierde hij met de iconische celebration van zijn vader. Zijn teamgenoten deden enthousiast met hem mee.

First two goals ever for Cristiano Ronaldo Jr with Portugal U15! ✨🇵🇹 pic.twitter.com/pB9eOElOOq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2025

Even later maakte hij ook zijn tweede goal via een kopbal. Portugal won uiteindelijk met 3-2 en werd zo kampioen van het Vlatko Markovic-toernooi. De familie Ronaldo keek mee via de televisie, zo liet stiefmoeder Rodriguez zien in een liefdevol bericht op Instagram. "Twee doelpunten", schrijft ze met hartjes. "We houden van je"

Groot gezin

Ronaldo en zijn vriendin Rodriguez hebben een groot gezin met zes kinderen. Het Argentijns-Spaanse model is de biologische moeder van drie van hen. Cristiano Junior is de oudste, het is onbekend wie zijn moeder is. Ook van de tweeling die in juni 2017 werd geboren, Eva María en Mateo, is dat onduidelijk.

Dit is de vriendin van stervoetballer Cristiano Ronaldo: Georgina Rodríguez, moeder van drie van zijn zes kinderen Cristiano Ronaldo heeft een behoorlijk uitgebreide lijst met ex-vriendinnen, maar Georgina Rodríguez lijkt een blijvertje. De 31-jarige Argentijnse kreeg in 2016 een relatie met de Portugese stervoetballer en de twee ogen nog altijd gelukkig. Ze is negen jaar jonger dan Ronaldo. Dit is Georgina Rodríguez, de vriendin van de aanvaller die jaagt op zijn duizendste goal.

Opmerkelijk genoeg beviel Rodríguez in november 2017 zelf ook van een dochter van Ronaldo: Alana Martina. In april 2022 volgde een tweeling. Een meisje Bella Esmeralda en een jongen Angel. De jongen overleed tijdens de geboorte. Een tragedie die uiteraard keihard aankwam binnen het gezin.

1000 carrièregoals

Ronaldo speelt zijn wedstrijden tegenwoordig in Saoedi-Arabië voor Al-Nassr. Het gezin woont in Riyadh. De 40-jarige aanvaller jaagt nog steeds op 1000 carrièregoals. De teller staat op dit moment op 934.