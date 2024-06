Dit is de vriendin van Cristiano Ronaldo: Georgina Rodríguez, moeder van drie van zijn zes kinderen

Cristiano Ronaldo heeft een behoorlijk uitgebreide lijst met ex-vriendinnen, maar Georgina Rodríguez lijkt een blijvertje. De 30-jarige Argentijnse kreeg in 2016 een relatie met de Portugese stervoetballer en de twee ogen nog altijd gelukkig.

Zoals gezegd heeft Ronaldo een vrij indrukwekkend lijst met ex-vriendinnen. In zijn tijd bij Manchester United werd hij met grote regelmaat gelinkt aan bekende Britse schonen als Imogen Thomas en Gemma Atkinson. Ook met Paris Hilton en ex-tennisster Maria Sharapova zou de Portugees aan het daten zijn geweest.

Het Russische model Irina Shayk was degene die het het langste volhield. Tussen 2010 en 2015 dook zij met grote regelmaat op aan de zijde van de wereldster. Een jaar later nam Georgina Rodríguez die rol dus over.

Irina Shayk en Cristiano Ronaldo. © Getty Images

Wat we weten over Georgina Rodríguez

Rodríguez werd op 27 januari 1994 geboren in Buenos Aires, Argentinië en is dus 30 jaar. Een jaar na haar geboorte trok de familie op voorspraak van haar Spaanse moeder naar Spanje. Rodríguez was al jong dol op ballet en verhuisde later naar Madrid om daar als verkoopassistent te werken in een Gucci-winkel. Dat is ook de plek waar ze Ronaldo, toen spelend bij Real Madrid, ontmoette.

Rodríguez is vooral actief als model en influencer. Op Instagram en Tiktok heeft ze in totaal zo'n 70 miljoen volgers. Sinds 2022 mag ze zich ook schrijver en producer noemen. In dat jaar verschenen een boek en een Netflix-serie met de naam 'I am Georgina'. Bij de één staat zij als schrijfster te boek, bij de ander als producer.

De kinderen van Cristiano Ronaldo

Ronaldo is de vader van zes kinderen. Van de oudste, Cristiano Junior (2010), is onbekend wie de moeder is. Ook van de tweeling die in juni 2017 werd geboren, Eva María en Mateo, is dat onduidelijk. De kinderen wonen allemaal bij Rodríguez en Ronaldo.

Opmerkelijk genoeg beviel Rodríguez in november 2017 zelf ook van een dochter van Ronaldo: Alana Martina. In april 2022 volgde een tweeling. Een meisje Bella Esmeralda en een jongen Angel. De jongen overleed tijdens de geboorte. Een tragedie die uiteraard keihard aankwam binnen het gezin.

Leven in het Midden-Oosten

Ronaldo speelt zijn wedstrijden tegenwoordig in Saoedi-Arabië voor Al-Nassr en dus is ook zijn vriendin vaak in het Midden-Oosten te vinden. Waar ze doorgaans erg haar best doet om haar billen mooi op de foto's te krijgen die ze op sociale media post, blijkt dat niet overal gewaardeerd te worden. Zo zagen we eerder dit jaar in Iran dat er hardhandig werd ingegrepen:

Georgina Rodríguez op het EK

Uiteraard is Georgina Rodríguez vaak te vinden in de stadions waar haar vriend speelt. Ook tijdens dit EK weer. Ze dook onder meer op bij de wedstrijd tussen Portugal en Turkije en wist met haar onthullende outfit veel aandacht te trekken.

De filmpjes die Rodríguez deelt op sociale media zorgen zo af en toe voor vermakelijke incidenten. Zo ook dit EK, toen oud-international Bastian Schweinsteiger op de Duitse tv even leek te vergeten dat er miljoenen mensen met hem meeluisterden. "Als zijn vrouw dit hoort", was één van de vele reacties op sociale media:

