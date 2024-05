Lieke Martens sprakeloos na fraai afscheid met Oranje Leeuwinnen: 'Toch wel een droomscenario'

Ze was de vrouw om wie alles draaide tijdens Nederland - Finland: Lieke Martens speelde voor het laatst in Nederland voor de Oranje Leeuwinnen en kreeg een prachtig, emotioneel afscheid. Dat vond ze zelf ook, zo bleek na afloop.

Martens speelde een puike partij en was heel dichtbij een droomafscheid, maar ze raakte met een prachtig schot de lat. In de blessuretijd kreeg ze een staande ovatie en een publiekswissel en kwamen de tranen. Na het duel vormden speelsters een erehaag en kreeg ze een enorme bos bloemen,

Lieke Martens sluit laatste wedstrijd in Nederland winnend af: Lineth Beeresteyn schiet leeuwinnen langs Finland De Oranje Leeuwinnen hebben met 1-0 gewonnen van Finland in de EK-kwalificatie. De wedstrijd stond in het teken van het afscheid van Lieke Martens. De speelster, die alles wel zo'n beetje meemaakte met de leeuwinnen, stopt ermee. Dit was haar laatste wedstrijd in Nederland, haar laatste wedstrijd als leeuwin speelt ze in Finland. "Lieke, bedankt", zo klonk het na afloop.

Een zege, een ovationeel applaus, een ereronde en tranen bij veel mensen op de tribunes. "Toch wel een droomscenario, in een vol Oranjestadion met familie en vrienden een overwinning", geeft Martens na de wedstrijd toe bij de NOS. "Het is heel erg speciaal. Ik denk dat ik het nog niet helemaal bevat. Ik ben heel erg blij en eigenlijk een beetje sprakeloos. dat ben ik niet vaak."

Lieke Martens na afscheid in Nederland bij Oranje Leeuwinnen: 'Ik ga straks mijn familie knuffelen' Lieke Martens heeft vanavond haar een-na-laatste wedstrijd in Oranje gespeeld. Na de 1-0 winst tegen Finland kreeg ze een staande ovatie van het Nederlandse publiek. Ook deed ze een ererondje. Hoe heeft Martens dit zelf ervaren?

Eén ding het had helemaal afgemaakt: Martens krulde in de tweede helft een afstandsschot prachtig op de lat. Nét geen doelpunt van de aanvalster. "De bal daalde net iets te laat. Het had het mooi afgemaakt", vindt ze.

Lieke Martens: beste voetbalster ter wereld (2017) en vrouw van Benjamin van Leer neemt afscheid als Oranje Leeuwin Lieke Martens maakte in mei 2024 bekend te stoppen als international van de Oranje Leeuwinnen en nam op 31 mei afscheid van het publiek. Na een enorm succesvolle periode als voetbalster is het tijd om de balans op te maken, binnen én buiten het veld. Want ook buiten het veld weet zij te scoren.

Wie niet beter weet, denkt nu dat Martens haar allerlaatste duel in Oranje ook al heeft gespeeld. Dat is niet zo, want dinsdag speelt ze in Finland haar allerlaatste duel. Vindt ze het jammer om niet nu al te stoppen, na zo'n mooi afscheid? "Ik heb me daar op ingesteld, dat wist ik van tevoren. Dat deze wedstrijd specialer is dan die in Finland, dat is wat het is."

Ploeggenote Esmee Brugts vond het ook belangrijk om Martens een mooi afscheid te gunnen: "Ik hoop dat ze een geweldige avond heeft, dat is wat ze verdiend", vertelt ze na afloop aan de NOS. Ze is lovend over de Limburgse. "Ik heb heel veel aan haar gehad, ze is een voetbalicoon."

Ook bondscoach Andries Jonker is vol lof: "Dat doet me wel wat. ik hou van sport en ik hou van voetbal. Je houdt van de groten in de sport, zij is een grote. Als zo'n vrouw dan afscheid neemt, thuis, dan krijg ik daar wel een beetje kippenvel van."