Lieke Martens sluit laatste wedstrijd in Nederland winnend af: Lineth Beeresteyn schiet leeuwinnen langs Finland

De Oranje Leeuwinnen hebben met 1-0 gewonnen van Finland in de EK-kwalificatie. De wedstrijd stond in het teken van het afscheid van Lieke Martens. De speelster, die alles wel zo'n beetje meemaakte met de leeuwinnen, stopt ermee. Dit was haar laatste wedstrijd in Nederland, haar laatste wedstrijd als leeuwin speelt ze in Finland. "Lieke, bedankt", zo klonk het na afloop.

De wedstrijd tussen Nederland en Finland werd afgewerkt in Het Kasteel, een stadion waar Lieke Martens vaak trefzeker is geweest. De 31-jarige aanvalster van Nederland liet eerder in de week weten afscheid te nemen van de nationale ploeg. Daarmee was de wedstrijd in Rotterdam haar laatste wedstrijd in Nederland en die wilde ze goed afsluiten ook.

Last dance Lieke Martens

In de eerste helft leek dat toch nog een behoorlijke klus te worden, want grote kansen waren er niet. Martens, die samen met Lineth Beeresteyn voorin stond, had nog wel de beste kans vlak voor rust toen de bal pardoes voor haar voeten viel op luttele meters van de goal. Haar poging werd geblokt, waardoor er geen doelpunt gemaakt werd voor de rust. Martens moest en zou haar laatste wedstrijd in Nederland goed afsluiten, een goal werd haar niet gegund.

Dreiging Lieke Martens

Maar Martens bleef gevaar creëren, ook na rust. Waar zij gesterkt werd door Esmee Brugts en Beeresteyn. Martens schoot met een heerlijke indraaier op de kruising, Brugts was gevaarlijk met haar dribbels naar binnen en Beeresteyn maakte continu oorlog in de zestien van Finland.

Dat oorlog maken loonde uiteindelijk voor Beeresteyn want zij gaf Martens het mooiste cadeautje dat ze kon krijgen op haar afscheid: de voorsprong. Beeresteyn reageerde alert op een afgeslagen bal in de zestien van Finland. Uit de draai kegelde ze de bal snoeihard in de hoek, de keeper had totaal geen kans.

Belangrijke overwinning

Dat er daarna niet meer doelpunten vielen voor Nederland, mag een wonder heten. Brugts kwam meerdere keren gevaarlijk in de zestien, Martens pompte nog wat gevaarlijke ballen de 'pot' in maar verder leed bleef de Finnen bespaard. Een publiekswissel kreeg Martens in de blessuretijd en een huldiging na afloop ook. De topspeelster kon haar afscheid niet bekronen met een doelpunt maar werd wel de wedstrijd door toegezongen door iedereen op de tribune. 'Lieke bedankt' klonk het.

Voor Nederland zijn de drie punten ook erg belangrijk in de groep. Na drie wedstrijden heeft Nederland zes punten, Italië en Oostenrijk vier en Finland drie. Op 4 juni kan Nederland nog verder uitlopen, dan spelen ze een uitwedstrijd in Finland. Bij winst kan Oranje het EK haast niet meer mislopen.