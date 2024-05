Lieke Martens stopt als Oranje Leeuwin: 'Toen brak bij haar het lijntje'

Lieke Martens houdt het binnenkort voor gezien als international. De aanvalster van Paris Saint-Germain heeft bekendgemaakt te stoppen bij de Oranje Leeuwinnen.

Dat doet zij na de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Finland, op 31 mei en 4 juni. De 31-jarige Martens speelde met de Oranje Leeuwinnen fantastisch op grote toernooien. In 2017 won zij het EK met Nederland en twee jaar later pakte Oranje zilver op het WK. In 2017 werd Martens ook verkozen tot Wereldvoetbalster van het Jaar.

"Geen verrassing voor mij dat Lieke Martens stopt", reageert bondscoach Andries Jonker op het nieuws. "We hebben veel moeite moeten doen om haar mee te krijgen naar het WK. Dat is uiteindelijk gelukt, ze heeft een goed WK gespeeld."

'Toen dat mislukte, brak het lijntje'

"Daarna zou ze normaal gesproken doorgaan richting de Nations League en kwalificatie Olympische Spelen. Toen dat mislukte, brak het lijntje voor haar. Het EK is te ver voor haar. Een afscheid in Parijs had ze mooi gevonden", doelt Jonker op de misgelopen Spelen. In 2025 staat het EK in Zwitserland op het programma.

"Ze zei dat ze plaats wilde maken voor een andere speelster. Maar we hebben haar nu nog nodig. Dat wilde ze wel, dus dat is fijn. Vanaf juli is ze er niet meer bij."

Reactie Martens

Op Instagram schrijft zij zelf: "Graag wil ik jullie laten weten dat de komende twee wedstrijden met de Oranje Leeuwinnen mijn laatste wedstrijden zullen zijn in Oranje."

"Hierna zal ik, weet ik nu al, met mijn in m’n hart afscheid nemen van jullie. Ik zal proberen extra te genieten van alles maar zal vooral, zoals altijd, alles geven om een mooi resultaat neer te zetten met ons team. Ik hoop veel van jullie te zien volgende week vrijdag!"

