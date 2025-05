Lionel Messi en ex-Ajacied worden eigenaar van voetbalclub: 'We zijn enorm enthousiast'

Lionel Messi heeft samen met zijn goede vriend en teamgenoot Luis Suarez een club uit Uruguay overgenomen. De in 2021 opgerichte club verandert van naam en speelt komend seizoen in de Uruguayaanse vierde divisie.

Voetbaliconen Messi en Suárez, beiden actief bij Inter Miami en oud-teamgenoten bij Barcelona, slaan de handen ineen voor een nieuw project: een eigen voetbalclub in Uruguay. Deportivo LSM, de naam van de club, is een doorstart van een reeds bestaande club opgericht in 2021 en zal uitkomen in de Uruguayaanse vierde klasse.

"Allereerst wil ik Luis bedanken voor deze kans, voor de uitnodiging om me bij hem aan te sluiten in dit project," aldus Messi. "Een project waar ik al jaren aan werk, dat enorm is gegroeid, en waar ik nu deel van mag uitmaken. Het is een eer en een genoegen om hier bij jullie te zijn, om door jullie te zijn uitgenodigd en gekozen. Ik hoop mijn steentje bij te dragen aan de verdere groei en vooral om aan jullie zijde te staan."

Waar Deportivo LSM voor staat

"LSM" staat voor "Luis Suárez en Messi". Suárez heeft al zijn eigen bedrijf, "Sports LS", waaraan nu de "M" van Messi is toegevoegd. De club zal spelen in het sportcomplex van Suárez in Ciudad de la Costa, met een stadion dat plaats biedt aan 1400 toeschouwers.

Reactie van Suarez

Ook de voormalig spits van Ajax was in zijn nopjes met het nieuws, dat hij zelf aankondigde in een video. "Vandaag wil ik het Uruguayaanse voetbal, waar ik van jongs af aan van hou en mee ben opgegroeid, de mogelijkheden en instrumenten bieden om alle tieners en kinderen te helpen groeien. Daarom willen we, met de club, beginnen in de wereld van de AUF (Uruguayaanse Voetbal Federatie), iets waar we enorm enthousiast over zijn en wat een enorme stap voorwaarts is voor mij en mijn familie in een project waar we in geloven."