'Hij was fenomenaal': Lionel Messi duidelijk over beste voetballer aller tijden

Lionel Messi wordt door velen beschouwd als een van de beste spelers in de geschiedenis van de sport. Zelf heeft hij ook een duidelijke mening over een 'fenomenale' voetballegende die hij de beste ooit vindt.

Voetbalicoon Messi maakte zijn proffesionele debuut in 2004 voor Barcelona. Sindsdien is hij uitgegroeid tot een van de beste spelers aller tijden. Hij won een recordaantal van acht Ballon d'Ors, vier Champions League-titels en het WK met Argentinië.

In 2012 scoorde hij maar liefst 91 doelpunten, het hoogste aantal goals ooit door een speler in een kalenderjaar. Naar verluidt verlengt Messi zijn contract bij Inter Miami met nog een jaar. De vraag is of hij daarna zijn voetbalschoenen aan de wilgen hangt of blijft spelen.

Grote namen

Gedurende zijn carrière speelde Messi met of tegen enkele van de grootste voetballers ter wereld, zoals Iniesta, Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, Neymar, Wayne Rooney en vele anderen. Maar geen van hen is volgens Messi de beste die hij ooit heeft zien spelen.

Voor Messi is dat Real Madrid-legende Ronaldo Nazario. "Ronaldo was fenomenaal. Van alle aanvallers die ik heb gezien, is hij voor mij de beste. Een indrukwekkende speler in alle opzichten", zegt hij over de Braziliaan.

De lastigste verdediger waartegen hij ooit speelde, is volgens Messi voormalig Manchester City-speler Pablo Maffeo.

PSV

Ronaldo vierde onlangs nog een feestje. Zijn oude club PSV werd afgelopen zondag kampioen. Hij stond stil bij de landstitel van de Eindhovenaren tijdens de Formule 1 Grand Prix van Emilia-Romagna waar de 48-jarige vorig weekend aanwezig was.

R9 maakte furore in Eindhoven en de rest van Nederland. Hij scoorde 42 keer in 46 duels voor PSV.