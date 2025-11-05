Het wordt tijd dat Ajax punten gaat halen in de Champions League, willen de Amsterdammers nog iets maken van het toernooi. John Heitinga bedacht een geheim plannetje, maar voorlopig heeft de verdediging direct de handen vol aan Galatasaray-spits Victor Osimhen. Volg het duel Ajax - Galatasaray hieronder live.

Ajax heeft het zwaar in de eerste helft tegen Galatasaray. Het geheime plan van John Heitinga om een extra man op het middenveld te krijgen, lijkt niet te lukken. Men mag in Amsterdam een bedankje sturen naar Remko Pasveer dat het nog 0-0 staat. Hij redde tweemaal geweldig op pogingen van Victor Osimhen.

Ajax pakte nog geen punt in de Champions League, iets wat zelfs de kleine voetbaldwergen als Pafos en Kairat Almaty al lukte. Enkel het Portugese Benfica is ook nog puntloos. Galatasaray, de tegenstander van vanavond, heeft twee van de drie wedstrijden al gewonnen. Waaronder één van Liverpool. Ajax is dus gewaarschuwd.

Opstelling Ajax

Pasveer; Gaaei, Baas, Sutalo, Wijndal; Regeer, Mokio, Klaassen; Gloukh, Weghorst, Godts

Heitinga kiest voor Sutalo achterin en zet Owen Wijndal op linksback. Ko Itakura kan volgens de trainer nog geen drie wedstrijden in de week aan, dus schuift Baas weer naar het centrum. Youri Regeer staat ook in de basis, op het middenveld waarschijnlijk. Al was Heitinga daar heel geheimzinnig over. "Dat zien jullie zo wel", was het antwoord van zowel Wijndal als Heitinga tegen Ziggo Sport.

Waslijst aan afwezigen

Ajax mist behoorlijk wat spelers voor het duel met vanavond. Kasper Dolberg is nog altijd geblesseerd, Steven Berghuis traint nog helemaal niet mee en Branco van den Boomen zal voorlopig ook nog niet mee doen. Verder is Kenneth Taylor geschorst. De bezoekers missen twee belangrijke spelers. Yunus Akgün en Ilkay Gündogan zijn er niet bij in de Champions League-wedstrijd. Beide spelers zijn niet fit en daardoor niet opgenomen in de selectie van de kampioen van Turkije.

Alle hens aan dek

Maar naast deze belangrijke spelers, staan er alsnog grote gevaren op het veld bij Galatasaray. Victor Osimhen is snel, sterk en gevaarlijk in de lucht. In De Telegraaf waarschuwde Wesley Sneijder al voor de spits van zijn oude liefde in Turkije. "De verdediging kan zijn borst natmaken", vertelt hij. Maar ook het middenveld, bestaande uit Leroy Sané, Lucas Torreira en Gabriel Sara, krijgt lof. "Dat vind ik echt van Champions League-niveau."

