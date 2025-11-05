Ajax treedt met een bijzondere opstelling aan tegen Galatasaray in de Champions League. Owen Wijndal is terug op linksback en sprak met een veelzeggende glimlach voor de wedstrijd over 'iets nieuws' bij Ajax. Ook trainer John Heitinga moest lachen om zijn verrassing. Alles draait om Youri Regeer tegen de Turkse topclub.

"We gaan wat nieuws doen, jullie gaan het zo zien", zei Wijndal tegen Ziggo Sport, anderhalf uur voor het duel met Galatasaray. Hij kreeg een basisplaats van Heitinga, wat enigszins opvallend te noemen is. Youri Baas was voornamelijk de linksback van dienst de laatste tijd, maar hij staat weer centraal naast Josip Sutalo. Op papier staan er maar twee aanvallers, met Wout Weghorst en Mika Godts. Hoe komt dat eruit te zien op het veld? Juist daar zit de verrassing volgens Wijndal en Heitinga.

Keuzes van Heitinga

Heitinga heeft ook met Regeer een bijzondere optie in zijn opstelling gezet. Of hij op de vleugel gaat spelen of op het middenveld, dat liet Heitinga in het midden. "Regeer ga je zeker zien op het middenveld", zei hij. "We willen daar een extra middenvelder creëren, maar hoe, dat zien jullie straks wel." Uiteindelijk blijkt dat Regeer op de rechtsbuiten positie gaat 'hangen' en dat Gloukh 'gewoon' op 10 staat. Gaaei mag gaan stieren op de hele rechterflank.

Ook was Heitinga geheimzinnig over de basisplaats van Wijndal. "Het is soms wat stroperig van achteruit. Ik denk dat je altijd moet kijken om de tegenstander te verrassen, het belangrijkste is om van de 0 punten af te komen. Ik heb gehoord dat veel mensen bezig zijn met de opstelling. Gaan jullie zo zien. Als ik alles prijs ga geven… dat zien jullie zo wel."

Geheimzinnig

De analisten van dienst, Youri Mulder en John van 't Schip, vonden de geheimzinnigheid van Heitinga niet zo nodig. "'Zeg het gewoon', zei Youri Mulder. "Dit is zo'n onzin." Dat vond ook Van 't Schip: "Hoe minder je prijsgeeft, hoe beter. Maar ik zie Regeer ook niet op die rechterkant staan. Hij zal gewoon op het middenveld staan."

De keuze voor Wijndal is niet gek als je kijkt naar de tactiek van Galatasaray. "Het plan is dat zij ons hoog onder druk gaan zetten en we moeten daar overheen spelen. Kijken of we wat extra’s kunnen creëren op het middenveld", zei Heitinga.

