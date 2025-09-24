Feyenoord neemt het woensdag om 21.00 uur op tegen Braga in de Europa League. De Rotterdammers zijn afgereisd naar Portugal voor hun eerste wedstrijd in de groepsfase. Volg hier alle hoogtepunten van en rondom de wedstrijd live.

Feyenoord streed eerder deze zomer nog om Champions League-voetbal, maar Fenerbahçe bleek over twee wedstrijden te sterk (6-4). Daardoor zakten de Rotterdammers af naar de Europa League, waar Braga de eerste tegenstander is. De Portugezen eindigden vorig seizoen vierde in de nationale competitie.

Bij Braga zien we twee bekende namen in de selectie: de zeer ervaren João Moutinho (39 jaar) en voormalig Ajacied Florian Grillitsch spelen bij de club. 146-voudig Portugees international Moutinho is nog altijd basisspeler, Grillitsch zit - net als bij Ajax - voornamelijk op de bank.

Wissels bij Robin van Persie

Feyenoord-trainer Robin van Persie hakte deze week een paar belangrijke knopen door. Hij koos ervoor om Givairo Read, Ayase Ueda en Leo Sauer rust te geven. Dinsdagavond verklapte de coach op de persconferentie dat Gonçalo Borges en Casper Tengstedt hun basisdebuut voor de club zullen maken.

Beide spelers hebben ervaring in de Portugese competitie. Borges kwam deze zomer voor tien miljoen euro over van FC Porto, Tengstedt werd voor zes miljoen euro opgepikt bij Benfica. Zeker de Deense spits heeft goede herinneringen aan Braga. Tengstedt maakte vier goals voor Benfica, waarvan één tegen de komende tegenstander van Feyenoord. Hij werd in december 2023 ook de matchwinner, want het duel eindigde in 0-1. Oud-Feyenoorder Orkun Kökçü gaf de assist.

