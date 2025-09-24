Mario Been mag dit seizoen niet mee met Feyenoord naar Europese uitwedstrijden. Dat heeft de clubman en ESPN-analist zelf gezegd. De reden voor zijn verbanning zou zijn dat hij te kritisch is geweest op het beleid van trainer Robin van Persie rondom het afgepakte aanvoerdersschap van Quinten Timber.

"Ik mag niet meer mee van meneer Te Kloese’’, verwijst Been in de Voetbal International-podcast Dick Voormekaar naar Feyenoord-directeur Dennis te Kloese. "Ik ben te kritisch geweest, geloof ik. Ik ben op mijn vingers getikt. Die reden kreeg ik. Ik was te kritisch geweest waardoor ik niet meer mee mag." De afgelopen jaren reisde Been regelmatig met de Rotterdamse topclub mee naar Europese uitduels om bijvoorbeeld een praatje te houden voor de leden van de businessclub.

Clubman

De 61-jarige Been voetbalde als spelertje tien jaar in de jeugd bij Feyenoord en haalde het eerste, waar hij 137 duels voor speelde en 53 keer scoorde. Daarna werd hij ook nog trainer van de club. Maar dat is blijkbaar niet genoeg krediet om na kritische opmerkingen toch gewoon uitgenodigd te worden voor een reisje. Zo is hij er woensdag al meteen niet bij als Feyenoord aan de Europa League begint met een uitwedstrijd bij Braga in Portugal.

'Als dat niet meer mag'

Het zit Te Kloese volgens Been vooral dwars dat hij iets zei over de afgepakte aanvoerdersband van Quinten Timber. "Dat vond ik niet goed gemanaged. Dat soort dingetjes had ik bij ESPN gezegd. Dat is mijn werk. Daar wordt immers gevraagd naar mijn mening. Als ik dat niet meer mag en monddood gemaakt moet worden, dan is dat maar zo. Ik vind het heel jammer. Ik ga altijd graag met mijn cluppie mee. Nu kreeg ik door dat er van hogere hand was ingegrepen omdat ik te kritisch was.”

'Dat mag niet zo zijn'

Been kijkt de wedstrijd dan maar noodgedwongen 'voor de buis'. "Het mag niet zo zijn, dat ik op mijn werk dingen niet meer kan zeggen, als er in mijn optiek dingen niet goed gaan. Dat ik straks moet nadenken wat ik zeg, omdat ik dan misschien niet mee mag naar Stuttgart. Het is niet zo dat ik dingen zeg, die écht niet kunnen. Ik zeg gewoon dingen zoals ik ze voel en hoe ik het aangepakt zou hebben. Of dat dan goed is, is weer een ander verhaal... Als je dat tegenwoordig niet mag doen, dan gaan we toch lekker niet mee?"

Reactie Feyenoord

Te Kloese reageerde bij het Algemeen Dagblad op de aantijgingen en zegt dat het met de kritiek van Been niks te maken heeft. "We kiezen per reis wie er mee gaat. Deze keer zijn dat André Bahia en Ben Wijnstekers.”