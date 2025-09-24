Na afloop van de onnodige nederlaag van Feyenoord op bezoek bij SC Braga, stond Sem Steijn direct Ziggo Sport te woord. Nog voor het interview draaide de camera al en was hij zichtbaar geëmotioneerd. Vlak voor het gesprek begon schreeuwde hij het nog uit van frustratie. Daarna gaf hij een open en eerlijk interview van wat hij van de wedstrijd vond. "Dit was een slechte wedstrijd van ons."

Feyenoord verloor met 1-0 bij Braga, terwijl het tot de tachtigste minuut eigenlijk niet echt gevaarlijk was. Feyenoord was vooral zelf slordig waardoor de grote kansen uitbleven. Steijn wond er geen doekjes om na afloop: "Ja, het is onnodig. Het is een slechte wedstrijd van ons. Er was te weinig energie en we spelen de kansen niet uit die we krijgen. Allemaal egoïstisch, dan loop je tegen een nederlaag aan", was zijn conclusie.

Egoïstisch

Op de vraag wat hij met dat egoïstische gedrag bedoelt, legt hij uit. "Veel mensen gaan voor zichzelf. We moeten de bal veel sneller inbrengen, de spitsen bedienen, mij bedienen... niet alleen maar de bal op de goal willen schieten." Feyenoord speelde met veel wisselingen in het elftal en kende een stroeve wedstrijd. Er was slordig balverlies waardoor het een vechtwedstrijd werd.

Steijn noemde nog wat dingen op die beter konden: "We moeten het samen doen en samen een goed resultaat halen. Dat begint met keihard werken en duelleren, elkaar dingen gunnen en het samen doen. Dat was het niet vandaag."

We moeten dat vaker benutten

Waar die gebrek aan energie vandaan kwam? "Daar moeten we het deze week over hebben en naar kijken want dit kan natuurlijk niet." Steijn zelf kende veel vrijheid deze wedstrijd, zwaaide heel vaak met zijn armen in de lucht, maar kreeg de bal niet. "Dat was misschien ook wel de frustratie. Ik loop vaak vrij, Tengstedt en Larin ook. Twee keer komt de bal dan wel en dan wordt het gevaarlijk. We moeten dat vaker benutten."

Analisten

Ook de analisten bij Ziggo Sport zagen de emoties bij Sem Steijn. Youri Mulder vond daar wat van. "Als een aanvoerder een interview geeft, moet hij niet zijn medespelers afvallen. Dat vond ik veel naar voren komen. Hij speelde zelf ook niet best. Dat zit hem er niet alleen maar in dat hij de bal moet krijgen", vond Mulder. "Ze mogen ook door de aanvoerder beschermd worden."

Zondag gaat Feyenoord weer aan de bak in de Eredivisie. Ze mogen dan op bezoek bij FC Groningen. "We moeten met het volle vertrouwen naar zondag gaan en dan moeten we er staan en reactie geven", zei Steijn.