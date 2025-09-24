Voor het eerst in zeventien jaar is Nederland vertegenwoordigd met zes clubs in de Europese hoofdtoernooien. PSV en Ajax in de Champions League. Feyenoord, FC Utrecht en Go Ahead in de Europa League. En AZ in de Conference League. Daardoor staan Nederlandse clubs dit seizoen garant voor minstens 46 wedstrijden in Europa. Dit biedt dé kans om noodzakelijke punten te scoren voor de UEFA-coëfficiëntenranglijst. "Alle ballen op Feyenoord en AZ", stelt Chris Woerts.

Nederland heeft een aanzienlijk voordeel ten opzichte van België en Portugal in de strijd om de UEFA-coëfficiëntenranglijst. "Allereerst hebben we met zes ploegen een véél grotere kans dat we resultaat halen", stelt Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV, tegen Sportnieuws.nl. "Daarnaast hebben onze concurrenten al clubs verloren in de kwalificatie, die dus geen punten kunnen pakken voor het Belgische en Portugese voetbal. Dus het is héél fijn dat wij zo goed vertegenwoordigd zijn."

België en Portugal moeten hun coëfficiëntenpunten namelijk delen door vijf, het aantal teams waarmee ze aan het Europese seizoen begonnen. En dat terwijl ze slechts drie en vier ploegen hebben die daadwerkelijk punten kunnen verzamelen. "Wij kunnen dus véél meer punten pakken", benadrukt De Jong het grote voordeel van de Nederlandse situatie. Hiermee veegt hij kritische geluiden over de deelname van FC Utrecht en Go Ahead Eagles van tafel, aangezien alle punten die zij behalen waardevol zijn.

Sleutelrol van Feyenoord en AZ

Sportmarketeer Chris Woerts wijst op de cruciale rol van Feyenoord en AZ in het behalen van punten. "Ajax en PSV zijn gewoon heel zwaar ingedeeld in de Champions League. In de Europa League en Conference League moeten ze voor punten gaan zorgen. Wat dat betreft ben ik blij dat AZ in de Conference League speelt, want dat is de laagst gekwalificeerde competitie. Met de kwaliteit van AZ moeten zij écht voor een gigantische score kunnen zorgen."

Ook Feyenoord wordt gezien als een belangrijke kanshebber, vooral in de Europa League. "Je mag verwachten dat zij het heel goed gaan doen. Alle ballen op Feyenoord en AZ", aldus Woerts.

Inhaalslag nodig

Het behalen van punten is niet alleen belangrijk voor dit seizoen, maar ook voor de toekomst. Na dit seizoen vervallen de topresultaten uit 2021/2022, waaronder Feyenoords finaleplek en AZ’s halve finaleplek in de Conference League. "Dat wordt een probleem als wij in de komende twee seizoenen niet voldoende punten halen om Portugal en België voor te blijven, want dan hebben wij in het seizoen 2028/2029 nog maar één club direct in de Champions League", gaat de ex-directeur van Feyenoord verder.

Plek Land Totaal Deelnemende clubs 25/26 24/25 23/24 22/23 21/22 6. Nederland 61.866 6/6 3.916 15.250 10.000 13.500 19.200 7. Portugal 57.866 4/5 5.200 16.250 11.000 12.500 12.916 8. België 55.750 3/5 4.900 15.650 14.400 14.200 6.600

België en Portugal hebben de afgelopen vier seizoenen gemiddeld beter gepresteerd, wat betekent dat Nederland een inhaalslag moet maken om niet achterop te raken. De Jong maakt duidelijk wat er moet gebeuren. "Wij moeten de komende twee jaar ongeveer zestien wedstrijden meer winnen dan de Belgen en zeven meer dan de Portugezen om de zesde plek te behouden. Dat lijkt heel veel. Maar je hebt meer clubs in Europa, dus dan kan je ook meer zeges halen. Gezien het aantal wedstrijden dat je speelt, is dat echt niet onhaalbaar. Maar dan moet je wel een goed seizoen hebben."

Unieke kans voor Nederlands voetbal

Met zes clubs actief in Europa heeft Nederland een unieke kans om een afstand te nemen op concurrenten België en Portugal. Feyenoord en AZ spelen hierin een sleutelrol, terwijl de druk op teams als PSV, Ajax, FC Utrecht en Go Ahead Eagles ook hoog is om te verrassen en punten binnen te halen. Het succes van dit Europese seizoen kan de komende jaren bepalen hoeveel Nederlandse clubs zich direct plaatsen voor de Champions League, Europa League en Conference League.