Het Europa League-seizoen belooft financieel een spektakel te worden voor Feyenoord, FC Utrecht en Go Ahead Eagles. Met een totale prijzenpot van maar liefst €565 miljoen, liggen er vanaf de start al forse bedragen klaar. Maar de echte miljoenen liggen in het verschiet voor de clubs die durven te dromen van een glorieuze Europese campagne.

De kassa rinkelt al voordat de bal heeft gerold in de groepsfase van de Europa League. Feyenoord, FC Utrecht en Go Ahead Eagles mogen zich direct verheugen op een startpremie van liefst €4,31 miljoen. Daarmee wordt de basis gelegd voor een Europese campagne met een potentieel gouden randje. Maar de échte winst begint pas zodra de prestaties volgen.

Iedere wedstrijd kans op tonnen

Een overwinning levert €450.000 op, terwijl een gelijkspel €150.000 in de clubkas brengt. Zelfs het prijzengeld van een remise wordt deels geherverdeeld, afhankelijk van de eindstand in de poule. Eindigen Feyenoord, FC Utrecht of Go Ahead Eagles bij de beste acht teams, dan komt daar nog eens €600.000 bij. Voor een plek tussen negen en zestien is een premie van €300.000 beschikbaar.

Voor FC Utrecht en Go Ahead Eagles zijn het uiterst welkome bedragen, terwijl Feyenoord juist een flinke financiële klap te verduren krijgt. Vorig seizoen verdienden ze in de Champions League ruim €75 miljoen, een bedrag dat ze dit jaar onvermijdelijk mislopen. Zelfs een spectaculaire winst van de Europa League, met een finale die €7 miljoen oplevert en nog eens €6 miljoen extra voor de uiteindelijke winnaar, zou dit financiële verlies bij lange na niet volledig kunnen compenseren.

Strijd om elk aandeel

De totale ranglijstbonus bedraagt minimaal €50 miljoen en wordt verdeeld via een 'aandelenmodel'. De best presterende club krijgt 36 aandelen ter waarde van €2,7 miljoen, terwijl de hekkensluiter maar één aandeel van €75.000 ontvangt. Voor de Nederlandse clubs wordt het dus zaak om in de poulefase zo hoog mogelijk te eindigen, want elke plek telt financieel mee.

Knockout-fase: het échte grote geld

Wie erin slaagt de knockout-fase te bereiken, treedt toe tot een waar miljoenenbal. De achtste finales brengen €1,75 miljoen extra, kwartfinalistes ontvangen €2,5 miljoen, en ploegen die de halve finale halen worden beloond met €4,5 miljoen. En dan is er nog de droom: de finale. Zetten de Nederlandse clubs deze ultieme stap, dan kunnen ze naast de finale-premie van €7 miljoen nog eens juichen om €6 miljoen extra, mits ze ook de hoofdprijs pakken.

Financiële boost

Voor FC Utrecht en Go Ahead Eagles is elke euro die binnenkomt meegenomen. Het prijzengeld is voor deze clubs een flinke financiële boost, ongeacht een mogelijk vroege uitschakeling. Maar wie weet: een verrassende Europese run zou zomaar een miljoenenstroom richting de subtoppers kunnen opleveren.

