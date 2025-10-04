PSV speelt twee dagen na het knappe punt tegen Bayer Leverkusen op bezoek bij PEC Zwolle. Na een héél moeizaam begin zorgde Ismael Saibari in de 23e uit het niets voor de voorsprong: 0-1. Enkele minuten later dacht Guus Til de score te verdubbelen, maar Saibari stond eerder in de aanval buitenspel. Vlak voor rust verdubbelde Dennis Man de score: 0-2. Volg alle ontwikkelingen van de wedstrijd hieronder live.

Moeizame eerste helft

PSV speelde een héél moeizame eerste helft tegen PEC Zwolle, maar was wel dodelijk effectief. De eerste kans van de Eindhovenaren was dan ook meteen raak. Ismael Saibari prikte een lage voorzet van Couhaib Driouech in het doel: 0-1. Enkele minuten later leek PSV direct afstand te nemen, maar daar zette de VAR een streep door. Het doelpunt van Guus Til werd afgekeurd, doordat Saibari eerder in de aanval buitenspel stond.

Hoewel de ergenissen bij PSV alleen maar toenamen door het vele onnodige balverlies, was er tóch plots een verdubbeling van de voorsprong. Vlak voor rust ging PEC-goalie Tom de Graaff flink in de fout met een slechte inspeelpass, die met een tackle door Joey Veerman konden worden onderschept. De Volendammer bracht Dennis Man in stelling, waarna hij 'm in alle rust kon binnen schieten: 0-2.

Lastige uitwedstrijd na CL-duel

PSV wacht opnieuw een lastige uitwedstrijd. Vorig weekend moest PSV ook op pad, toen werd Excelsior in eigen huis getrakteerd op een 1-2 nederlaag. Midweeks was er alweer een wedstrijd voor de Brabanders. Op bezoek bij Bayer Leverkusen werd op knappe wijze een gelijkspel uit het vuur gesleept. PEC Zwolle heeft vijf duels op rij niet gewonnen en viermaal was er zelfs een nederlaag. Vorig seizoen verrasste PEC Zwolle in eigen huis PSV. Begin dit jaar werd het 3-1.

PSV niet in vorm

PSV ging deze speelronde in als de nummer twee van de ranglijst, met zestien punten uit zeven duels. Het team leed puntenverlies in de wedstrijden tegen Telstar (0-2) en Ajax (2-2). In de overige wedstrijden werd gewonnen, maar het loopt allesbehalve vlekkeloos. Vooral de wedstrijden tegen Union St-Gilles (1-3 verlies in Champions League) en Excelsior (2-1 winst) baarden de PSV-aanhang zorgen.

Opstellingen

Ricardo Pepi en Myron Boadu zijn nog niet inzetbaar voor PSV. Trainer Peter Bosz moet het op bezoek bij PEC Zwolle nog altijd zonder spitsen doen, doordat Alassane Pléa al langere tijd ontbreekt. Bosz is tot de volgende elf gekomen:



Opstelling PSV: Kovar; Dest, Schouten, Yarek, Salah-Eddine; Mauro Jr., Saibari, Veerman; Man, Til, Driouech.

Bij PEC Zwolle keert Jamiro Monteiro terug van de schorsing die hij opliep in de IJsselderby tegen Go Ahead Eagles. Zwolle-trainer Henry van der Vegt komt tot de volgende opstelling:



Opstelling PEC Zwolle: De Graaff; Aertssen, Graves, Mac Nulty, Floranus; Thomas, Monteiro, Oosting; Faberski, Kostons, De Rooij.

