Duitse media zijn verbaasd door een opmerkelijk tafereel na afloop van het Champions League-duel tussen Bayer Leverkusen en PSV (1-1). Malik Tillman, die deze zomer uit Eindhoven vertrok, kreeg veel aandacht. Volgens Peter Bosz kan de Amerikaan wel wat liefde gebruiken bij zijn nieuwe club.

"De sfeer na het laatste fluitsignaal in Leverkusen was opmerkelijk", schrijft Duitse krant Bild. De 23-jarige Tillman werd door 2000 meegereisde PSV-fans toegezongen. Zelf leek hij die aandacht maar ongemakkelijk te vonden. De middenvelder stond voor het uitvak in zijn winterjas en stak zijn handen op naar het publiek.

'Buitengewone speler'

In Duitsland zijn ze onder de indruk van de support voor de nieuwe aanwinst van Bayer Leverkusen. "Ze zijn hem niet vergeten bij PSV, als buitengewone speler die een cruciale rol speelde in de kampioenschappen van 2024 en 2025", wordt er geschreven.

Tillman maakte daarna de overstap naar de Bundesliga voor 35 miljoen euro. Daar heeft hij zich echter nog niet van zijn beste kant laten zien. "Tegen PSV deed hij wel beter mee dan in het competitieduel met FC St. Pauli afgelopen zaterdag." Hij was, samen met Ernest Poku, goed voor de meeste schoten op doel (3).

Bayer-trainer Kasper Hjulmand was ook tevreden over de oud-PSV'er. "Ik denk dat Malik grote stappen heeft gezet in deze wedstrijd. Hij deed het goed. Alleen had hij soms wat sneller kansen moeten afmaken."

'Geef hem liefde'

PSV-coach Bosz sprak zich na de wedstrijd ook uit over Tillman. "Ik weet dat hij hier een moeilijke start heeft gehad. Ik heb al tegen de staf hier gezegd: 'heb geduld met Malik, geef hem liefde en praat met hem'. Want deze jongen kan zo goed voetballen", waren zijn lovende woorden.

Hjulmand bevestigde voorafgaand aan het duel dat de nieuwe aanwinst nog uit zijn schulp moet kruipen bij de ploeg. "Tillman is op dit moment nog altijd aan het integreren, waarbij we het belangrijk vinden dat hij zichzelf kan zijn", zei de trainer. "Malik is geen speler die dingen van de daken schreeuwt. De ene voetballer is van nature wat introvert en de ander uitbundig. Dat hoef ik niet te veranderen. Hij is goed op weg hier en heeft nog wat tijd nodig om zijn beste niveau te halen."

