PSV wist woensdagavond in een spannende uitwedstrijd tegen Bayer Leverkusen een punt uit het vuur te slepen. Het gelijkspel kwam tot stand dankzij een tactisch volwassen optreden van de ploeg van Peter Bosz. Voormalig PSV'er Danny Koevermans en oud-verdediger Kevin Hofland waren vol lof over de aanpak van Bosz en de veerkracht van de Eindhovenaren.

PSV koos in Leverkusen voor een gedisciplineerde en realistische speelwijze, iets wat volgens Koevermans een slimme keuze was. "Héél bedachtzaam in het aanvallen en verdedigen. Je ziet dat ploegen van Peter Bosz vaak druk vooruit willen geven en met verdedigers door willen stappen, maar dat was tegen Leverkusen niet het geval. Ze kwamen soms bewust ook lager op het veld en lieten ze dan gewoon komen, dat vond ik een goede keuze", zegt Koevermans tegen Sportnieuws.nl.

Flexibilteit van Bosz

De voormalig spits benadrukte het verschil met de aanpak van Ajax, die in hun Europese duel tegen Olympique Marseille een pijnlijke 4-0-nederlaag leden. "Ajax probeerde de tegenstander wél hoog vast te zetten en op de middellijn te verdedigen. Nou, we hebben gezien hoe dat ging… Bij PSV zag je een heel andere realiteit en dat pakte goed uit."

Koevermans is vooral te spreken over de tactische flexibiliteit van Peter Bosz. "Het is goed om te zien dat Bosz het tactisch dusdanig aanpaste, waarmee hij liet zien dat hij van zijn ideologie kan afstappen. Je zag dat PSV echt wel een aantal keer probeerde om alsnog hoog druk te zetten, maar het was iets minder spektakel en ruimte achter de laatste lijn. Ik had daar totaal geen probleem mee en ik denk helemaal niemand", stelt de oud-spits.

Puik resultaat of niet?

Veel Nederlandse voetbalanalisten spreken van een puik resultaat, maar is dat wel zo? "Waar halen wij als Nederlanders het vandaan om te zeggen dat wij drie punten uit bij Leverkusen moeten halen? Natuurlijk had het gekund, maar je hebt ook in de eerste helft gezien… Malik Tillman leek niet te willen scoren", zegt Koevermans met een knipoog. "Kovar had nog een paar héél goede reddingen. Het is jammer dat het geen winst opleverde, maar een punt bij Leverkusen is oké."

Hofland sloot zich hierbij aan. "Als je heel eerlijk bent, dan is een punt in een Europese uitwedstrijd altijd positief. Aan de voorkant teken je voor een punt als je op bezoek gaat bij Leverkusen, maar achteraf waren ze grotendeels de bovenliggende partij. Dan wil je natuurlijk winnen, en al helemaal als een topclub als PSV, maar uiteindelijk is dit écht een prima resultaat.”

Hofland ziet bui alweer hangen

Hofland denkt dat PSV een belangrijke les heeft geleerd, die ook in de Eredivisie van waarde kan zijn. Hij ziet het als een kans voor Bosz en als stok achter de deur. "Ik heb het zelf ook ervaren als voetballer, dat je heel vaak in de competitie onbewust minder geconcentreerd bent. Peter haalt dat ook altijd aan: het mag niet minder zijn in de Eredivisie, maar toch gebeurt het. Dit is weer zo’n wedstrijd waar je de spelers erop kan wijzen dat de lat gewoon heel hoog ligt. Dit wordt iedere wedstrijd verwacht."

Komend weekend wacht een lastige uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Hofland ziet de bui alweer hangen. "Er wordt altijd geroepen: waarom kunnen ze dat niet elke week? Maar dat kan je als voetballer ook niet beschrijven. Wij hebben ook regelmatig een héél goede wedstrijd in de Champions League gespeeld en dan speelden wij daarna een uitwedstrijd tegen NAC Breda of Sparta. Dan dacht je alweer: oh mijn god, daar gaan we weer…"

Kans in Champions League

De oud-verdediger denkt dat Bosz en co daar ook van kunnen profiteren in de Champions League. "Tegenstanders van PSV denken waarschijnlijk ook onbewust zo, waardoor je die wedstrijd uit of thuis óók prima kunt winnen. Ondanks dat het topclubs zijn. Dat heb ik ook meegemaakt tegen Manchester United (2-1 winst). Daar moet PSV zich aan vasthouden, er liggen gewoon enorme kansen", besluit Hofland.

