PSV speelt zaterdagavond uit tegen PEC Zwolle in de VriendenLoterij Eredivisie. De club uit Eindhoven stijgt bij een zege naar de koppositie. Huidige koploper Feyenoord komt zondag pas in actie. Volg de wedstrijd hier live vanaf 20.00 uur.

Vorig weekend moest PSV ook op pad. Excelsior werd in eigen huis getrakteerd op een nederlaag met 1-2. Midweeks was er alweer een wedstrijd voor de Brabanders. Uit in de Champions League werd het tegen Bayer Leverkusen 1-1.

PEC Zwolle heeft vijf duels op rij niet gewonnen en viermaal was er zelfs een nederlaag. Vorig seizoen verrasset PEC Zwolle in eigen huis PSV. Begin dit jaar werd het 3-1.

Opstellingen

Zodra ze bekend zijn worden de opstellingen hier vermeld. Ricardo Pepi en Myron Boadu zijn komend weekend nog niet inzetbaar voor PSV. Trainer Peter Bosz moet het op bezoek bij PEC Zwolle nog altijd zonder spitsen doen, daar Alassane Pléa al langere tijd ontbreekt.

