Feyenoord speelt donderdag in De Kuip tegen Sturm Graz in de Europa League. De ploeg van trainer Robin van Persie kan wel een goed resultaat gebruiken na een dramatische reeks. Volg het duel hier live.

De thuisploeg kwam al na vijf minuten op voorsprong via Tsuyoshi Watanabe. Dat geeft vertrouwen voor het team, dat een zware periode achter de rug heeft.

Feyenoord staat op plek dertig in de ranglijst van de competitiefase van de Europa League met slechts drie punten. Er werd alleen gewonnen van Panathinaikos. Sturm Graz staat één plekje boven de Rotterdammers met vier punten.

Zware periode

De ploeg van Van Persie zal hopen op een lichtpuntje in een zware periode. Feyenoord wist de afgelopen vier wedstrijden in de Eredivisie niet te winnen en is ook uitgeschakeld in de KNVB Beker. Bij een nieuwe nederlaag zal ook de positie van de coach verder onder druk komen te staan.

De harde kern van Feyenoord heeft zich in de Europa League-wedstrijd ook weer laten horen over het beleid met een spandoek in De Kuip. ‘We zijn weer terug bij af: incapabel, van directie tot staf', was de boodschap.

Van Persie werd na de 3-4 nederlaag tegen Sparta al onder vuur genomen door de vertrekkende Quinten Timber. Van Persie had voor de wedstrijd in een interview kenbaar gemaakt dat Timber niet speelde, omdat hij vond dat de motivatie ontbrak. Dat raakte de 24-jarige middenvelder die vervolgens zijn bekklag deed over de trainer.

Blessures

Toch is er ook positief nieuws voor de wedstrijd tegen Sturm Graz. Ayase Ueda is terug tegen de Oostenrijkers, nadat hij ontbrak tegen Sparta. De spits staat ook meteen in de basis. Ook Anis Hadj Moussa is ook weer voldoende fit om te starten. De Algerijnse international leek met een hamstringblessure te kampen, maar na onderzoek bleek dat het slechts om kramp ging. Verdediger Bart Nieuwkoop ontbreekt nog en middenvelder Jakub Moder is een twijfelgeval.

Opstellingen

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos; Hwang, Valente, Steijn; Hadj Moussa, Ueda, Borges



Opstelling Sturm Graz: Khudiakov; Malic, Aiwu, Oermann, Karic; Weinhandl, Stankovic, Horvat, Kiteishvili; Malone, Jatta

Alles over Europa League

Check hier het laatste nieuws over de Europa League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen envia onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.