Het is onrustig bij het Liverpool van Arne Slot. Vrijdag voerde hij een gesprek met Mohamed Salah, die vorig weekend verbaal uithaalde naar de trainer. Volgens Britse media zit de Egyptenaar weer bij de selectie voor het duel met Brighton & Hove Albion in de Premier League. Het duel begint om 16.00 uur en is hier live te volgen.

Salah en Slot beheersten deze week het voetbalnieuws. Na het gelijkspel bij Leeds United (3-3) liet de vedette duidelijk merken boos te zijn vanwege zijn huidige rol onder de Nederlander. Hij kwam geen seconde niet in actie en begon de laatste drie duels op de bank. Het ontketend een enorme rel in Engeland, waarna Salah deze week niet afreisde naar Italië voor de Champions League.

Succes zonder Salah

Liverpool won zonder Salah midweeks knap in de Champions League van Internazionale. Daardoor heeft Slot, die werd toegezongen door de fans, weer wat lucht gekregen. Hij staat namelijk onder grote druk. Liverpool is slechts de nummer tien van de Premier League en heeft heel veel moeite met het winnen van wedstrijden.

Brighton & Hove Albion kent een prima seizoen. De club van onder meer doelman Bart Verbruggen, verdedigers Jan Paul van Hecke en Joël Veltman en middenvelder Mats Wieffer staat achtste in de competitie.

