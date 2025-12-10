Virgil van Dijk kreeg dinsdagavond logischerwijs vragen over Mohamed Salah, die uit de selectie van Liverpool is gezet. De Egyptenaar lijkt pas weer terug te mogen keren als hij excuses heeft aangeboden aan Arne Slot. Aanvoerder Van Dijk wilde daar niet al te veel over kwijt, maar zijn collega's wel.

Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk heeft zich uitgesproken over de gespannen sfeer in de kleedkamer van de club, na de publieke ruzie tussen Mohamed Salah en coach Arne Slot. De crisis ontstond toen de Egyptische aanvaller buiten de selectie werd gelaten voor de Champions League-wedstrijd tegen Inter.

Dit was een direct gevolg van zijn woede-uitbarsting, waarin hij zijn coach ervan beschuldigde hem 'buiten het team te plaatsen' vanwege de slechte vorm van de club. Arne Slot liet op zijn beurt doorschemeren dat Salah zijn excuses moest aanbieden voor zijn opmerkingen om weer in het team te worden opgenomen.

'We zitten in een moeilijke situatie'

Na de belangrijke 1-0 overwinning van Liverpool op Inter, werd Virgil van Dijk gevraagd naar de kwestie. De Nederlandse verdediger bevestigde dat de relatie van zijn teamgenoten met De Farao onveranderd blijft, ondanks de ruzie.

"We zitten allemaal in een collectief moeilijke situatie. Er zijn duidelijk problemen tussen Salah en de club", sprak Van Dijk. "Ik denk niet dat het aan mij is om te spreken namens iemand die ergens excuses voor moet aanbieden. Dat is iets wat de club moet afhandelen. Zondag was er in de kleedkamer eigenlijk niets veranderd. De focus was er, er was niets veranderd, hij trainde trouwens ook gewoon mee", concludeerde de aanvoerder van The Reds.

Spelers staan achter Arne Slot

Dominik Szoboszlai sprak erover bij The Guardian. "Ik sta dicht bij hem en weet dat dit niets te maken heeft met de andere spelers. Het is iets persoonlijks, zijn eigen keuze. Wij kunnen zijn leven of carrière niet beïnvloeden. Dat is niet aan ons. Ik houd van hem als persoon en als vriend. Hij heeft veel gedaan voor deze club en alles is zijn beslissing."

Curtis Jones sprak lovend over Slot en bevestigde dat hij de steun van de spelers geniet. "Altijd, altijd. Hij is ook een mens en wordt boos als we verliezen. Resultaten hebben altijd invloed, niet alleen op ons, maar ook op de fans. Hij is een positief persoon en probeert veranderingen aan te brengen. Hij is hongerig naar succes, wat ook geldt voor de spelers. Slot steunt ons en wij steunen hem."

